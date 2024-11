La conductora Magaly Medina envió una carta notarial a su examigo y colega Rodrigo González, conocido como Peluchín, por el presunto delito de difamación. Según Medina, el presentador de “Amor y Fuego” la vinculó indirectamente con Andrés Hurtado “Chibolín”, quien actualmente enfrenta investigaciones por lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias recluido en el Penal de San Juan de Lurigancho, de Lima.

A través de la misiva, enviada por su abogado Benji Espinoza, defensor de la exfiscal Elizabeth Peralta, también vinculada al Caso Chibolín, Medina expresó que las insinuaciones realizadas por González afectaron su honor e imagen pública. En la carta, Medina exigía una rectificación por parte de Peluchín, sin embargo, este decidió no responder, siguiendo la recomendación legal de su defensa.

El 12 de noviembre, Rodrigo González entrevistó a su abogado, Iván Paredes, quien leyó fragmentos de la carta notarial y destacó, a su juicio, los errores en el planteamiento de Magaly. En uno de los extractos, la carta acusaba a González de hacer “insinuaciones difamatorias” sin mencionarlo directamente.

“Dice, ‘realizó insinuaciones difamatorias contra mi persona, no señalándome directamente, pero sí de manera evidente’. Es contradictorio, ahí ya empezó mal”, señaló Paredes. Además, Paredes resaltó otras incongruencias en el documento, como la mención a un “discurso tendencioso” que no señalaba claramente a Medina.

¿Peluchín responderá carta notarial de Magaly Medina?

A su vez, Paredes no dudó en descalificar la carta, argumentando que el Derecho Penal solo sanciona las afirmaciones directas y concretas, no insinuaciones o conjeturas. “Esta carta no merece respuesta, es un error de forma y fondo”, señaló Paredes, recomendando a González que no le responda, ya que la misiva “no tiene fundamento legal”.

La respuesta de Magaly Medina

Por su parte, Magaly Medina no tardó en responder públicamente. En sus redes sociales, la conductora de “Magaly TV La Firme” criticó a González y su defensa, diciendo: “A veces no es que nos ofenda particularmente algo que dijo alguien, sino el hecho de que tanta idiotez y mala fe sean posible”. Medina acompañó el mensaje con la canción “Alimaña” del Grupo 5.