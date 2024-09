Melissa Klug contraataca. Este lunes se presentó en el programa ‘América hoy’ y se refirió a las acusaciones que hizo Pamela López en su contra, donde aseguraba que ella había tenido más que una amistad con Christian Cueva, quien, pese a las denuncias, fue nuevamente incluido en Cienciano.

No obstante, la ‘Blanca de Chucuito’ hizo un alto a sus declaraciones sobre el proceso legal que tomará y se solidarizó con la empresaria, quien acusó al futbolista por agresión física y psicológica .

La influencer pidió que no se quite atención al tema principal que es la violencia familiar y reveló que se sintió muy tocada al observar las imágenes de la agresión del jugador contra Pamela López al interior de un edificio.

“Sí, claro, si salió en todos lados. Tengo cuatro hijas mujeres, no veo en esas imágenes que sea una de ellas , se me partiría el corazón, no sé cómo reaccionaría, eso no está en discusión”, comentó la chalaca.

Melissa Klug se muestra en contra de la agresión contra las mujeres

Medidas legales

Más adelante, Melissa Klug dijo que no se quedará con las manos atadas y confirmó que demandó a Pamela López por mancillar su imagen . Como se recuerda, frente a Magaly Medina, la empresaria comentó que la ‘Blanca de Chucuito’ tuvo un romance con Christian Cueva por unos chats comprometedores que encontró entre los dos.

“Se le viene la noche (a Pamela) porque todo lo que uno dice lo tiene que demostrar”, sostuvo Janet Barboza al enterarse que el tema ha sido judicializado.