La modelo Milett Figueroa sigue generando polémica en Argentina, especialmente por su rol como jurado del reality “Cantando 2024″. Esta vez, la peruana protagonizó un tenso momento al discutir con el productor teatral y coreógrafo Flavio Mendoza, quien es su compañero de jurado.

El incidente empezó cuando Milett hacía un comentario sobre un extenso análisis de Flavio Mendoza. “Ya se habló del vestuario, no voy a hacer hincapié en ese tema, se dijo mucho y muy largo todo”, dijo Figueroa, en alusión a lo dicho por su compañero de jurado.

“Yo no me estoy dirigiendo a nadie, no sé por qué se sienten afectados todo el tiempo. Digo algo y se sienten afectados, no me estoy dirigiendo a nadie”, agregó la peruana luego que Mendoza dijera: “hablo lo que quiera y el tiempo que quiera”.

Tras este comentario, Flavio Mendoza envió una indirecta a Milett Figueroa, a quien calificó de “primera dama” por su relación con Marcelo Tinelli.

“Entonces no digas que fue largo, cuando vos hablas, hablas larguísimo y nadie te dice nada. Sabemos que eras la primera dama y que nadie puede decir nada”, dijo Mendoza en tono irónico.

Por su parte, Milett respondió: “Largo la secuencia. Yo hablo lo que me da la gana, para algo hay uno, dos, tres, hasta vara hay y voy a seguir opinando”.

El tenso intercambio entre Milett Figueroa y Flavio Mendoza no terminó al final del programa. Después de la discusión, el periodista Ángel de Brito confirmó en su cuenta de X que Flavio Mendoza renunció al programa.

“Renunció Flavio Mendoza. Renunció Rocío Quiroz”, escribió De Brito en su red social, provocando una gran cantidad de comentarios entre los seguidores del reality. Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado al respecto.