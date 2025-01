Milett Figueroa no pudo contener las lágrimas de emoción en el capítulo final del reality argentino “Cantando”, donde se desempeño como jurado en medio de una gran polémica. La modelo peruana derramó algunas lágrimas al despedirse del programa de televisión y agradeció el respaldo de su pareja, Marcelo Tinelli.

En su mensaje de despedida, Milett Figueroa aseguró que se siente muy feliz por esta nueva experiencia como jurado de un programa concurso. Además, resaltó su agradecimiento con Marcelo Tinelli.

“Me siento súper contenta, emocionada, gracias, mi amor por confiar en mí”, expresó Figueroa, quien también se mostró contenta por la representación internacional que le dio al Perú.

“Espero haber puesto el Perú aquí en la casa y crean en sus sueños, en su talento, abracen esos miedos porque esos miedos los van a conducir a un lugar mejor... como peruana me siento muy orgullosa de estar aquí y que me hayan recibido con los brazos abiertos, me siento muy querida, muy cuidada, sostenida, les agradezco un montón, no tengo palabras para agradecer tanto”, aclaró.

Finalmente, Milett Figueroa resaltó su gratitud por la posibilidad de un empleo tan reconocido como “Cantando”, ya que en estas épocas no abunda el empleo.

“Es muy difícil en esta época, que la gente no tiene trabajo, que hayan confiado en mí, les agradezco mucho”, puntualizó la modelo peruana, quien espera asumir nuevos retos profesionales este 2025.

Jean Deza protagoniza el primer escándalo del 2025