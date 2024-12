La cantante Pamela Franco marcó distancia de su actual pareja, el futbolista Christian Cueva, ante los cuestionamientos que recibió tras, supuestamente, no haber financiado la Primera Comunión de la hija que tiene con su expareja, Pamela López, con quien lleva un enfrentamiento legal por presunta violencia física intrafamiliar e infidelidades.

Como se recuerda, en la misma fecha en que se celebró el rito litúrgico, el deportista también festejaba su cumpleaños, lo que desató una ola de críticas que lo tachaban de padre negligente e irresponsable por priorizar la fiesta sobre un momento tan importante para la menor.

Ante las controversias, Franco optó por no comentar al respecto, señalando: “No voy a hablar sobre un tema que no me compete... al final, la vida privada y la verdad de cada persona solo pertenecen a…”.

Pamela López, denunció que el futbolista no contribuyó económicamente para la primera comunión, un evento que celebró en Trujillo el 23 de noviembre. Según López, Cueva se negó a aportar para la decoración y bocaditos del evento, sugiriendo pagar solo el consumo de sus hijos.

MÁS INFORMACIÓN: Christian Cueva habría enviado apoyo económico a Pamela López para primera comunión de su hija

“Le pedí que aportara con lo que pudiera, ya que me faltaba pagar la decoración y mesa de quesos, pero solo ofreció cubrir lo que sus hijos consumirían”, explicó en “América Hoy”. Por su parte, el futbolista no respondió a las acusaciones.