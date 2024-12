El actor británico Jack Veal, conocido por interpretar a Kid Loki en la serie “Loki” de Marvel, reveló que actualmente vive en situación de calle tras escapar de casa por presuntos maltratos de su padres. A través de un video en TikTok, el joven de 17 años denunció que sufrió abuso intrafamiliar a nivel físico y emocional.

De ese modo, Veal afirmó que no tiene acceso a sus cuentas bancarias, ya que están controladas por sus padres. “Decidí irme porque no podía soportarlo más, pero no tengo dinero ni apoyo”, expresó. Esta situación lo ha dejado sin recursos para mantenerse, a pesar de haber participado en producciones como “The End of the F**ing World” y “Tin Star”.

El actor señaló que intentó buscar ayuda de los servicios sociales de Estados Unidos, pero tuvo respuesta. “Estoy desesperado. He estado durmiendo en un tráiler con las ventanas rotas, lejos de mi trabajo”, mencionó, visiblemente afectado. Además, explicó que no puede recurrir a otros familiares, ya que su abuelo está gravemente enfermo.

Veal también compartió que enfrentó problemas de salud mental, siendo diagnosticado con autismo y TDAH, y ha sido evaluado por trastorno bipolar y psicosis. “No tuve una buena educación y el abuso en casa fue constante. Necesito ayuda urgente”, afirmó, para luego finalizar: “Solo quiero un lugar seguro donde estar”.