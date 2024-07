La cantante Pamela Franco sigue con la agenda llena de conciertos; sin embargo, en una de sus últimas presentaciones en Trujillo pasó un incómodo momento. ¿Qué sucedió?

En la nota de ‘Amor y fuego’ se puede escuchar cómo el público grita en reiteradas oportunidades “Cueva, Cueva, Cueva” en referencia al futbolista peruano que, según un último ampay, asistió a la fiesta de la artista pese a que seguía en una relación con Pamela López, la madre de sus hijos.

“Así no voy a poder cantar”, respondió de inmediato la expareja de Christian Domínguez, quien se dejó ver un poco fastidiada.

Pero ahí no quedó todo, y es que la cantante también habría lanzado una indirecta al líder de la Gran orquesta internacional durante su concierto. “Vamos a cantar esa salsita para todos aquellos que se han equivocado, que nos han traicionado . Yo he sido recontra cachuda por todo el Perú, a nivel nacional (…) pero no me importas”, se le escucha decir.

Al respecto, y en medio de este nuevo escándalo, también se conoció que Christian Cueva no habría asistido a la fiesta de su propia hija a pedido de Pamela López.

Al evento se apersonaron varias personas del espectáculo, como Brunella Horna e Ivana Yturbe; sin embargo, el gran ausente fue el pelotero, quien habría terminado con su esposa mediante un comunicado.