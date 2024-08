Revelará detalles. La conductora de televisión Magaly Medina entrevistará a Pamela López tras las denuncias por agresión que entabló contra su expareja, el futbolista peruano Christian Cueva.

Según reveló Priscila Mateo, reportera de Magaly, Pamela López ha proporcionado nuevos detalles sobre las agresiones sufridas por el padre de sus hijos, quien recientemente fue despedido del Club Cienciano de Cusco.

“Pamela López contará todos los episodios de agresiones sufridos a manos de Christian Cueva”, escribió Mateo en sus redes sociales, advirtiendo que la expareja del deportista habría enfrentado otros incidentes de maltrato.

Cabe recordar que el lunes 19 de agosto, Pamela denunció que fue agredida física y emocionalmente por Christian Cueva, con quien terminó su relación debido a una supuesta infidelidad con la cantante Pamela Franco.

Horas después, se filtraron videos que muestran las agresiones sufridas por López, en los cuales se ve a Cueva golpeándola, jalándola del pelo y arrinconándola contra el ascensor de su edificio en Trujillo a principios de febrero, cuando ella le reclamó por su vínculo extramarital con la cantante.

Entre las revelaciones que Pamela López presentaría en “Magaly TV La Firme” estarían nuevos casos de infidelidad de Christian Cueva, esta vez con figuras inesperadas del espectáculo peruano, según comentó Priscila Mateo en sus redes sociales.

“Solo puedo adelantar que nombrará a mujeres de la farándula que ni ustedes ni yo hubiéramos imaginado”, se leía en el mensaje publicado por la reportera. “Arderá Troya”, añadió Mateo respecto a las revelaciones de Pamela.

Por su parte, Christian Cueva no se ha pronunciado al respecto hasta el momento.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre la denuncia por agresión de Pamela López?





Christian Cueva emitió un comunicado en respuesta a las graves acusaciones de violencia por parte de su expareja, Pamela López. En su extenso mensaje, abordó las denuncias de abuso físico y psicológico, pidiendo clemencia para continuar su carrera deportiva, la cual considera su principal fuente de sustento.

El futbolista comentó que las agresiones fueron reacciones ante determinadas situaciones, y señaló que su personalidad es compleja. “Se me ha señalado por muchos defectos, que seguramente tengo, y ahora se me acusa de ser un abusador. No creo que lo sea (un agresor)”, expresó.

Cueva también ofreció disculpas y pidió no ser despedido del Club Cienciano. Sin embargo, el equipo rechazó su solicitud y decidió desvincularlo debido a la controversia. “Solo pido que se me permita seguir jugando al fútbol, que no se me prive de esa oportunidad, ya que, junto a mis hijos, es lo que me sostiene”, enfatizó.

Finalmente, el futbolista optó por abrir su historial médico para proporcionar contexto a sus acciones. “[Quiero] que se entienda que la situación es más compleja de lo que parece”, señaló. Además, destacó su origen humilde y las dificultades que enfrentó en su infancia, agregando: “Tuve la suerte de jugar bien al fútbol, y espero que eso no se convierta en una condena, sino en un motivo de orgullo para mis hijos”.