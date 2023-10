El conductor y productor de televisión Ricardo Morán logró inscribir a sus hijos Emiliano y Catalina en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), quienes obtuvieron su partida de nacimiento y próximamente el DNI.

Tras cuatro años de gestión en diversas instituciones del Estado, Morán tuvo un fallo positivo por parte del Tribunal Constitucional del Perú, quienes ordenaron al Reniec registrar a los primogénitos del empresario televisivo.

“Hoy es un día súper especial que hemos venido esperando con ansias desde que Catalina y Emiliano nacieron el 26 de Abril del 2019. Todo el esfuerzo invertido, la espera y los obstáculos que hemos enfrentado han valido la pena” comentó Ricardo Morán durante su ingreso al Reniec de San Borja.

Ricardo Morán estableció un precedente

Ricardo y sus hijos han sido reconocidos como familia en el Perú, lo que establece un precedente histórico que brinda la oportunidad a miles de familias diversas que desean concretar sus proyectos de vida.

“Mientras una sola persona no tenga reconocidos sus derechos fundamentales, no podrá haber progreso para todos peruanos. Que esa sea nuestra misión. Todas las familias son necesarias, todas son valiosas, no importa como estén conformadas” expresó Morán.

Por otro lado, Ricardo Morán agradeció a su abogado Oscar Cubas y a las personas que apoyaron su lucha por el reconocimiento de la identidad de sus hijos.

“Queremos agradecer a nuestra familia y amigos, a nuestro abogado Oscar Cubas, y a todas las personas que nos han acompañado con su cariño en este largo viaje. El mundo es hoy para nosotros un lugar mas acogedor, bello y alegre”, comentó finalmente el productor de televisión.