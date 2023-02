Este 6 de febrero, durante el programa ‘Amor y fuego’ pudimos ver a ‘Pancho’ Rodríguez y Nathaly Terrones, candidata al Miss Perú 2023, besándose bastante acaramelados. Al parecer, el chico reality habría iniciado una nueva relación con la bella modelo. Ante este nuevo romance en la farándula, Rodrigo González no pudo evitar opinar sobre la belleza de la nueva pareja del ‘combatiente’.

Esta vez, el conductor, ‘Peluchín’ halagó las cualidades físicas de la candidata a miss Perú y el parecido que tendría con la exreina y Miss Perú, Janick Maceta. Él y su compañera de ‘Amor y fuego’ compartieron sus opiniones sobre la nueva relación que se está creando de manera sólida, pese al poco tiempo que llevan juntos. “Allí están esas imágenes, Pancho el protagonista y Nathaly Terrones, la reina de belleza, la nueva pareja (...)”, comenzó diciendo el popular ‘Peluchín’.

Sin embargo, quien se mostró escéptica fue Gigi Mitre quien consideró que al chileno no le gusta la soledad, pues no logra estar mucho tiempo soltero. “A Pancho no le gusta estar solo, estuvo con la Yahaira, siguió con la chilena y ahora con esta chica, guapísima”, agregó la conductora del programa de espectáculos.

“Muy parecida a la Janick Maceta, parece su hermana. No sé si Janick Maceta tendrá hermana, pero seguro que se parece ella más de lo que se debe parecer a su familia, increíble el parecido”, expresó en otro momento. “Oye, de verdad, se parece un montón a la Janick Maceta”, agregó ‘Rodri’ bastante sorprendido. Por otro lado, Gigi aprovechó para presumir la carrera laboral de la modelo, quien sería la nueva enamorada oficial del líder de los ‘Combatientes’. “Bonita y talentosa, médica y bombera”, puntualizó.