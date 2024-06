La cantante peruana Yahaira Plasencia habló nuevamente de Jefferson Farfán, su expareja. Esta vez, la intérprete no descartó la posibilidad de volver a hablar con el futbolista, mediante una entrevista para su canal de YouTube.

“La verdad que sí, esto es un negocio, la gente estaría pendiente, pero quién sabe, se han dicho muchas cosas. No sé qué puede pasar”, declaró Plasencia en “América Hoy”.

Por otro lado, la intérprete aclaró que no mantiene comunicación con el exseleccionado, pero que no se negaría a ser entrevistada en su video-podcast, “Enfocados”.

A su vez, la cantante se refirió a los relatado por Luis “Cuto” Guadalupe en su programa de entrevistas, donde le contó que Farfán fue feliz con ella.

“Sentí bonito, porque creo que ambos lo fuimos (felices) en su momento, pero fue hace mucho tiempo. En lo particular, a mí no me molestaría para nada poder entrevistar a Jefferson o que él me pueda entrevistar en su podcast”, destacó.

Tiene cariño por Doña Charo y Maialen, madre e hija de Jefferson Farfán





De ese modo, la cantante dijo también que mantiene un cariño por Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, así como a la hija mayor del deportista, Maialen.

“De hecho no quisiera tocar a la seño. Hubo, hay mucho cariño de mi parte, así hace muchos años no tengamos contacto, ni nada por el estilo”, dijo.

Luego complementó: “Igual a su hija (Maialen), que la adoro, la quiero muchísimo, la he encontrado muchas veces, la he saludado y me ha saludado, hay un cariño y respeto que siempre va a estar”.

Como se recuerda, el vínculo amoroso entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán inició en 2015, cuando el jugador de fútbol terminaba su relación con Melissa Klug.

No obstante, el romance entre la cantante y el futbolista terminó a mediados de 2016, esto tras varios rumores de infidelidad por parte de ella. Farfán no se ha pronunciado respecto a las últimas declaraciones de Plasencia.