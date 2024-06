La cantante Yahaira Plasencia se sinceró y admitió que durante un momento de su carrera se mareó con la fama y vivió una etapa difícil por su ego. Esto lo reconoció durante su comentada entrevista con el exfutbolista Luis Guadalupe, a quien le preguntó porque decía que ella “no tenía humildad”.

En ese momento, el popular ‘Cuto’ Guadalupe precisó que notó en la salsera un cambio y que había perdido la brújula por la fama. “Has evolucionado, pero en el camino pasaron ciertas cosas. El ego es así”, señaló.

Ante estas declaraciones, la popular ‘reina del Toto’, admitió que en el pasado sufrió del ego porque la fama la mareó. Además, recordó que en aquel entonces tenía las cámaras siguiendo cada paso y no tenía un equipo que la asesorara.

“Tampoco tenía un equipo que me dijera Yahaira haz esto, haz lo otro. Me mareé muchísimo, pero también estaba como muy a la defensiva, tenía a medio Perú llamándome de la P hasta lo peor. No sabía cómo actuar”, aseguró.

Cabe señalar que, entre otros temas que hablaron en la entrevista, el Cuto Guadalupe también habló sobre la presentadora de espectáculos Magaly Medina, a quien calificó como “el diablo”.

