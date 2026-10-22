Yahaira Plasencia atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. La cantante peruana recibió una noticia que golpeó profundamente a su familia: la muerte de su tío Koke, un hombre al que guardaba un cariño especial y cuya presencia marcó una etapa importante de su niñez. En medio de la tristeza, la salsera decidió compartir parte de lo que vive con sus seguidores y dejó ver una faceta mucho más íntima, lejos de los escenarios, las presentaciones y las cámaras. Su reaparición en redes sociales, con los ojos enrojecidos y la voz cargada de emoción, evidenció cuánto le ha afectado esta despedida.

Yahaira Plasencia se despide de su tío con emotivo mensaje

La primera señal de este difícil momento llegó a través de una fotografía que la intérprete publicó en sus historias de Instagram. En ella aparecía junto a Koke, una imagen que acompañó con palabras que reflejaban el vínculo que los unía. Más que detenerse en la tristeza de su partida, Yahaira eligió evocarlo a través de aquello que, al parecer, mejor lo representaba: su alegría y esa personalidad que permanecía en el recuerdo de quienes compartieron tiempo con él.

“Te quiero recordar así: con esa sonrisa, con tu chispa de siempre. Koke del Perú, te extrañaré mucho”, escribió la artista en su despedida. El mensaje, breve pero lleno de sentimiento, permitió conocer el afecto que sentía por su tío y la huella que dejó en su vida. Con aquellas líneas, la salsera convirtió una fotografía familiar en un homenaje a los momentos que atesorará pese a su ausencia.

El especial vínculo que compartía con Koke

Detrás de la figura pública acostumbrada a los reflectores también existe una historia familiar que Yahaira recordó al agradecer los cuidados que recibió cuando era niña. La cantante destacó que el cariño de su tío no estuvo dirigido únicamente hacia ella, sino que también alcanzó a sus hermanos, quienes compartieron esa etapa de sus vidas.

“Gracias por todos esos cuidados de niña, no solo conmigo, con mis hermanos también. Te adoro, Koke. Descansa en paz”, expresó la salsera. Sus palabras dejaron entrever que la despedida no solo significa perder a un ser querido, sino también decir adiós a una persona vinculada con recuerdos de infancia, protección y momentos que permanecen en la memoria familiar.

La publicación estuvo acompañada por ‘Mambo No. 5’, canción que, según contó la propia artista, era una de las favoritas de su tío. La elección del tema añadió un detalle personal al homenaje, como una forma de mantener presente una de las cosas que lo identificaban. Así, entre fotografías, música y recuerdos, Yahaira encontró una manera de expresar lo que significaba Koke para ella.

La salsera reaparece entre lágrimas y conmueve a sus seguidores

Horas después de compartir su despedida, la cantante volvió a aparecer en Instagram mediante un breve video. Esta vez, su rostro reflejaba el desgaste emocional de los últimos días: tenía los ojos enrojecidos y se mostraba conmovida mientras explicaba por qué había estado menos activa en las redes sociales. Su mensaje estuvo dirigido a quienes habían notado su ausencia y quizá se preguntaban qué ocurría con ella.

“Sé que ando un poco perdida. Bueno, ustedes ya saben: estoy en unos días muy difíciles con mi familia por mi tío, que se nos fue, un tío al cual adoro muchísimo. Ya no está con nosotros. Estamos todos muy conmocionados, por eso estoy un poco ausente. Les mando un beso y que Dios me los bendiga”, manifestó.

Yahaira Plasencia se aleja de las redes para afrontar el duelo

La reaparición de la salsera permitió entender que su silencio no respondía a compromisos pendientes ni a una pausa habitual de su actividad digital. La artista atraviesa una situación dolorosa junto a sus seres queridos, quienes todavía intentan asimilar la pérdida de Koke. Aunque decidió contarles a sus seguidores parte de lo sucedido, sus palabras también dejaron claro que necesita tiempo para sobrellevar la despedida.

Por ahora, Yahaira ha compartido algunos fragmentos de este proceso personal, marcado por los recuerdos y el cariño hacia su tío. En medio de una carrera en la que suele mantenerse expuesta ante el público, esta vez su presencia en redes mostró el lado más vulnerable de la cantante: el de una sobrina que llora a alguien importante en su historia familiar y que busca acompañar a los suyos mientras aprende a vivir con su ausencia.