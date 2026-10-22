Por Redacción EC

Yahaira Plasencia atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. La cantante peruana recibió una noticia que golpeó profundamente a su familia: la muerte de su tío Koke, un hombre al que guardaba un cariño especial y cuya presencia marcó una etapa importante de su niñez. En medio de la tristeza, la salsera decidió compartir parte de lo que vive con sus seguidores y dejó ver una faceta mucho más íntima, lejos de los escenarios, las presentaciones y las cámaras. Su reaparición en redes sociales, con los ojos enrojecidos y la voz cargada de emoción, evidenció cuánto le ha afectado esta despedida.