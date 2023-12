Francesca Maldini no soportó saber que Alessia Montalbán ayudó a Diego para hacerse pasar como ‘María Pía Olivo’ y permitir que engañaran a Peter. Y es que, en el episodio 371 de ‘Al fondo hay sitio’, la empresaria tomó la radical decisión de despedir a la hermana de Cristóbal del restaurante y botarla de su casa.

Esta decisión fue tomada luego que Peter sufriera un infarto tras descubrir que Diego que los engañó a todos. Por ello, Francesa decidió buscar a Alessia al saber que la joven fue aliada de su padre.

“No volverás a coger ni una cucharita de esta cocina porque estás despedida. Tú ya no me conmueves en lo absoluto, escogiste el lado equivocado, elegiste como aliado al hombre que tanto me hizo sufrir. Otra vez alguien de apellido Montalbán me ve la cara de estúpida, de imbécil”, dijo Francesca.

“Eres idéntica a tu padre, una completa desagradecida, que no tuvo el menor miramiento de morder la mano de quien le dio de comer. Ya no eres indispensable para mí, también quiero que vayas de la casa y retires tus cosas, ya no eres bienvenida en mi hogar”, agregó.

Ante ello, Alessia intentó justificar sus acciones indicando que buscaba ayudar a su padre, pero la empresaria no quiso escucharla, la despreció frente a todos y tiró al suelo el cuadro de la joven.

“Fue mi idea de que mi papá entrara al Francesca’s. Entiéndeme, él estaba muy deprimido, yo tenía miedo de lo que haga, necesitaba ayudarlo”, dijo la hija de Diego.