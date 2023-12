“Shingeki no Kioyin” llegó a su final luego de más de 80 episodios y convertido en un anime de culto. En noviembre del 2023 se estrenó “Attack on Titan: THE FINAL CHAPTERS Special 2″, el esperado desenlace de la serie, pero ahora finalmente los fans de América Latina tenemos una fecha confirmada para ver esta historia doblada al español con las voces oficiales para la región.

“Attack on Titan” emitió su último episodio en idioma original: el japonés, el 4 de noviembre de 2023 luego de 10 años al aire. Pero Crunchyroll, la plataforma oficial para ver este anime, confirmó que ya tiene listo el lanzamiento de este capítulo en doblaje al español, al inglés, portugués y alemán.

Esto es lo que debes saber de este esperado estreno.

Fecha de estreno de “Shingeki no Kioyin” doblada al español

La entrega final del anime “Attack on Titan”, titulado “Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2″, se estrenará doblada al español en Crunchyroll a partir del domingo 7 de enero de 2024 a las 9:00 pm (Hora del Pacífico).

La primera mitad de “Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS” se estrenó en marzo de 2023, con la transmisión del Special 2 el 4 de noviembre en Japón y una transmisión posterior al resto del mundo.

Doblaje oficial de “Attack on Titan” para América Latina

Gerry Ortega ha sido el responsable de la dirección del doblaje del anime al español. El elenco del doblaje está formado por:

Miguel Ángel Leal como Eren

Héctor Ireta de Alba como Armin

Ana Lobo como Mikasa

Gerardo Ortega como Jean

Rossy Aguirre como Hanji

Gabriel Basurto como Levi

Alfonso Obregón como Reiner

Gina Sánchez como Annie

Alberto Bernal como Connie

Dolores Mondragón como Pieck

Danann Huicochea como Gabi

Diego Becerril como Falco

Ricardo Brust como Zeke