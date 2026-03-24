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Netflix confirmó a los protagonistas de la quinta temporada de "Bridgerton". (Foto: YouTube / Netflix Latinoamérica)
Netflix confirmó a los protagonistas de la quinta temporada de "Bridgerton". (Foto: YouTube / Netflix Latinoamérica)
Por Agencia EFE

Francesca Stirling, la hija mediana de la familia Bridgerton, y Michaela Stirling, la prima de su difunto marido, serán las protagonistas de la quinta temporada de esta serie, una de las más populares de Netflix.

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