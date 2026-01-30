“Bridgerton 4”: Cuando el galán descarriado llega tarde al baile de Cenicienta

Querido y gentil lector, la temporada social está a punto de comenzar otra vez en Netflix. En el universo de “Bridgerton”, eso significa vestidos de corsé ajustado o miradas sostenidas por segundos de más. Y una nueva historia de amor en la cuarta temporada, destinada a monopolizar conversaciones, memes y playlists de las fans de la adaptación, basada en la novela “best seller” de Julia Quinn, “Te doy mi corazón”.

Desde el estreno de la serie en 2020, “Bridgerton” no solo fue la serie más exitosa en audiencia de Netflix, con 82 millones de hogares atentos en sus primeros 28 días de estreno, sino también un fenómeno cultural que activó a los más románticos.

Han pasado varias temporadas, y muchos matrimonios durante la Regencia británica del siglo XIX, para que la vizcondesa viuda Lady Violet Bridgerton (interpretada por Ruth Gemmel) finalmente sea la anfitriona de un baile de máscaras. La ocasión es elegante. Todo lo contrario a su hijo Benedict, el segundo de los hermanos, bohemio, impuntual y orgulloso de su “libertinaje”, como le dice su madre. Vive en una sociedad intolerante de la inmoralidad. En temporadas anteriores, de hecho, el apuesto heredero fue quien miraba desde afuera las historias de amor de sus hermanas. Sí, él estaba más ocupado manteniendo bacanales con mujeres hermosas, hombres apuestos y adultas de alcurnia.

Imagen de "Bridgerton", temporada 4. (Foto: Netflix)

La cuarta temporada de “Bridgerton” se estrena en dos partes el 29 de enero con cuatro episodios y el 26 de febrero con otros cuatro. En el primer episodio, Benedict llega tarde al baile de máscaras organizado por su madre.

Benedict (interpretado por el actor británico Luke Thompson), a diferencia de sus hermanos, no discrimina entre labios masculinos o femeninos. En corto, le entra a todo. Esta temporada, su madre está en extremo insistente por encontrar una mujer que lo haga sentar cabeza. Es justamente, en ese baile de máscaras, donde queda hechizado por la Dama de Plata, una joven misteriosa que resulta ser Sophie Baek (interpretada por la actriz australiana Yerin Ha), una muchacha criada como sirvienta por una madrastra cruel y dos hermanastras que la relegan al silencio.

El romance que protagonizarán Thompson y Ha toma como punto de partida el cuento clásico “Cenicienta”, pero Quinn lo estira hacia lo sexual y también lo honesto, porque se revela otra faceta del personaje que juzgamos como libertino. Además, es un placer encontrar al interés romántico de Harry Potter, Cho Chang, en un papel villanesco para la actriz británica, hoy de 38 años, Katie Leung, quien interpreta a la madrastra de Sophie.

“Bridgerton” por montones

La primera temporada siguió la historia de Daphne y Simon; la segunda, el duelo emocional entre Anthony y Kate; la tercera, el largo y contenido amor entre Colin y Penélope. En la tercera temporada, Penélope se reveló como Lady Whistledown, la clandestina escritora de Londres que remite en sus textos al “querido y gentil lector”. Lo nuevo para la intérprete de este poderoso personaje, Nicole Coughlan, viene con los primeros años de su hija pequeña y su desempeño como escritora estando bajo la sombra de la Reina Carlota.

La productora Shonda Rhimes, premio Globo de Oro 2007 por su éxito “Anatomía de Grey”, tuvo luz verde de la autora de “Bridgerton”. Respetó el espíritu de sus libros, pero se permitió licencias creativas que explican por qué muchos califican a la serie de “anacrónica”. La diversidad racial, el empoderamiento femenino y la sensualidad explícita no estaban planteados así en las novelas, pero se volvieron parte esencial del universo romántico. El spin-off “La reina Charlotte”, protagonizado por la actriz guyanesa-británica Golda Rosheuvel, se basa en la figura histórica de la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz y retoma la teoría, sostenida por algunos historiadores, de que tenía ascendencia africana, lo cual deja claro el tipo de temas que atraviesan la mirada de la productora.

La quinta temporada apunta a que la historia continuaría con Eloise Bridgerton, la hermana que no desea contraer matrimonio. Su arco corresponde a “A Sir Phillip, con amor”. Allí, el personaje inicia una relación epistolar con un noble, figura ya introducida en la primera temporada con el estelar del actor escocés Chris Fulton. El rodaje de esta quinta entrega estaría previsto para 2026 en el Reino Unido.