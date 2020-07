Días atrás, Gino Assereto preocupó a sus miles de seguidores luego que en sus redes sociales compartiera un mensaje en el que citó que “lleva años luchando con problemas y son mentales”.

Jazmín Pinedo se pronunció sobre el misterioso mensaje de Gino y mencionó que se trataba de la letra de una reciente canción que estaría escribiendo el modelo junto a su hermano Jota Benz.

“Él y Jota están metidos de la música, no paran de escribir. Es algo que comparten. Si vi un poco (de la polémica) son temas personales de él, no me corresponden y yo por respeto prefiero no, no me quiero meter (...) He visto que especulan que tienen que ver conmigo, pero no, es un tema que, personalmente, no me compete”, dijo la popular ‘Chinita’ para las cámaras de “América Espectáculos”.

Además, la conductora de “Esto es Guerra” también se animó a opinar sobre el nuevo look de Gino, quien ahora luce el cabello color rosa.

“Si a él le gusta, está bien, que importa lo demás. Lo ha tenido rubio se lo ha cortado. Cada uno hace lo que quiere con su vida, con su cuerpo y si a él le gusta, está bien”, indicó Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo rompe su silencio sobre Gino Assereto

VIDEO RECOMENDADO

Alejandra Baigorria revela cuántos hijos quiere tener tras congelar sus óvulos

Alejandra Baigorria revela cuántos hijos quiere tener - diario ojo