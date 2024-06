Jessica Newton sorprendió al anunciar que el “Miss Perú” ya no se llevará a cabo en la Fortaleza del Real Felipe. Durante una pequeña conversación con una reportera de “Magaly TV: La Firme”, la ex reina de belleza también defendió el alto costo de las entradas para el evento.

“El evento se va a realizar en la Plaza Grau. Hemos estado en el Real Felipe y yo les voy a pedir una cosa… Yo feliz, le mando un beso a Magaly, feliz de que ella viva tan pendiente de mí, pero creo que no es que se haya prometido algo y luego no, esperen el domingo y lo van a ver, me imagino que con mucha felicidad”, dijo Newton.

Al ser cuestionada por el precio de las entradas, la dueña del Miss Perú recalcó la importancia del certamen indicando que aún quedan entradas disponibles.

“Es hora de empezar a respetar el ‘Miss Perú’, ya es hora. No te preocupes que todo el mundo que está yendo con su entrada va a estar muy feliz. […] Quedan muy poquitas (entradas), hay algunas zonas que ya se agotaron gracias al apoyo de todos los medios, entre ellos Magaly y a la maravillosa publicidad que le hace a todo emprendimiento peruano”, mencionó.

¿Cuándo y dónde será el Miss Perú 2024?

El certamen Miss Perú 2024 se llevará a cabo este domingo 9 de junio en la Plaza Grau ubicada en el Callao.

¿Cuánto cuestan las entradas al “Miss Perú 2024″?

A continuación, te presentamos los montos de las entradas al “Miss Perú 2024″:

PLATINUM: S/ 740

VIP: S/ 320

POPULAR: S/ 296

Cabe resaltar que, después de varios días, la organización del certamen de belleza dirigido por Jessica Newton sacó una promoción para adquirir 4 entradas VIP al precio de 200 dólares o 740 soles.

¿Cómo ver el Miss Perú?

A diferencia de la edición pasada, la organizadora del evento de belleza, Jessica Newton anunció que edición no será transmitido en algún programa de televisión y que el certamen se podrá ver a través del canal de YouTube del Miss Perú.

¿Quiénes son las candidatas al “Miss Perú 2024″?

Sabrina Herazo, Miss Perú Ancash

Wendy Ausejo, Miss Perú Apurímac

Jazmín Zarzar, Miss Perú La Libertad

Alexandra Hayashi, Miss Perú Lima Centro

Vanessa Medina, Miss Perú Loreto

Gabriela Moncada, Miss Perú Piura

Kassandra Ward, Miss Perú Callao

Jimena Brendalí, Miss Perú Arequipa

Karen Gutiérrez, Miss Perú Amazonas

Melody Munayco, Miss Perú Ica

Mapi Alfaro, Miss Perú Huaraz

Sheyla Luna, Miss Perú Cuzco

Pamela Adrianzén, Miss Perú Lima Norte

Angie Coronel, Miss Perú Lambayeque

Lisset Malca, Miss Perú Jaén

Valeria Velarde, Miss Perú Región Arequipa

Fátima Rivas, Miss Perú Lima Región

Valerry Melo, Miss Perú Lima Oeste

Celeste Loayza, Miss Perú Tumbes

Romina Osorio, Miss Perú Tacna

Brigitte Ore, Miss Perú Junín

Mayra Cueva, Miss Perú Puno

Nayaj Gámez, Miss Perú Curvy

Tatiana Merel (retadora)

Noelia Castagnola (retadora)

Lisa Salazar (retadora)

Massiel Suárez (retadora)

Nikita Palma (retadora)

Tatiana Calmell (retadora)

Sofía Cajo (retadora)

Giordana Carrillo (retadora)

Lady Cervantes (retadora)

Maruxa Salcedo (retadora)

Luren Márquez (retadora)