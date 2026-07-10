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Erling Haaland habla del camino de Noruega en el Mundial 2026
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Erling Haaland habla del camino de Noruega en el Mundial 2026
Haaland recordó la vez que dijo que Noruega tenía solo un 0.5% de opciones de ser campeón. Además, el noruego declaró que hay que disfrutar el Mundial, que nada dura para siempre.
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