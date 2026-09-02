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Gabriel Sapio, agente de Guerrero, aclara su papel en Alianza Lima: no hay conflictos de interés
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Gabriel Sapio, agente de Guerrero, aclara su papel en Alianza Lima: no hay conflictos de interés
Gabriel Sapio, agente de Paolo Guerrero, conversó en exclusiva con El Comercio sobre asesorías prestadas a Alianza Lima durante esta temporada. Asimismo, argumentó por qué no lo considera un conflicto de intereses.
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