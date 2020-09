Celebrar a quienes ya no están es una tradición llena de música, comida y flores en México y este 2020 la muñeca más famosa del mundo deja de lado su versión fashionista, el traje de baño y profesiones como patinadora o profesora -que ha representado en 60 años- para pintar su rostro como una ‘Catrina’ y así cautivar a los coleccionistas con la segunda edición de Barbie Día de Muertos.

Esta fiesta (que está marcada en el calendario cada 2 de noviembre), su importancia y peculiaridad inspiraron a la muñeca y su línea Signature a rendir homenaje a lo que hoy es considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad y, de acuerdo a Mattel, “enaltece el lado dulce de la festividad” con elementos como las calaveritas de azúcar, de chocolate, el pan de muerto y los ataúdes de colores que encontramos en ofrendas y mercados.

Diseño lleno de detalles

La segunda edición de Barbie Día de Muertos (la primera se lanzó en 2019) luce un hermoso vestido color palo rosa con encajes, detalles perlados y una capa bordada con flores. En su cabello destacan los mechones dorados bajo una corona formada por manos de esqueletos que sostienen rosas y margaritas. Su maquillaje hace referencia a la ‘Catrina’, inspirada en el grabado de 1912 del caricaturista José Guadalupe Posada.

Fue creada por el diseñador mexicano-estadounidense Javier Meabe, quien se inspiró en las tradiciones de su familia y en los recuerdos de su niñez cuando viajaba al país azteca.

“La investigación es siempre lo más importante que hago porque quiero asegurarme de que estoy poniendo el elemento correcto. Me inspiré para introducir nuevas texturas, rosas y exagerar el color dorado. Tiene mucho oro ya sea en su cabello, en su vestido o zapatos y en sus joyas. También juega con la nueva paleta de colores, es dulce, brillante y colorida, con un toque de pastel”, reveló Meabe a El Comercio en entrevista exclusiva desde Estados Unidos .

El Senior Designer-Barbie en Mattel estuvo seguro desde el inicio que esta nueva entrega debía contar con “una silueta diferente” y “tenía muchas ganas de incorporar el encaje. Si miras a la muñeca, tiene gran parte de la primera capa fuertemente inspirada en el encaje, que es muy tradicional. Se usa en funerales u otros momentos para celebrar y honrar la vida”.

Su vestido rosa pastel está lleno de detalles y encaje. Además, el oro se refleja en sus aretes, bordados y joyas. (Foto: Mattel)

Los detalles son el plus de la nueva Barbie Día de Muertos. “Realmente me encanta lo diferente que se ve. Así que la amo con su apariencia tradicional, pero también su apariencia moderna. Esa es mi parte favorita. Me encanta la paleta de colores, es realmente bonita. Sabíamos que necesitaba tener una calavera de azúcar, detalles de esqueletos, calacas, flores de cempasúchil, nuevas texturas y las rosas que simbolizan muchos momentos y elementos en el tiempo. Se utilizan en funerales o en celebraciones. También como una forma de representar la pasión, el amor y el dolor, así que quería incorporar eso en el vestido tanto como pudiera con el bordado y también en su diadema”, agregó la mente maestra detrás de esta creación.

Honrar la tradición

Durante el Día de los Muertos, las familias se reúnen para recordar a sus antepasados y demostrar que nunca los olvidarán a través de la música, la comida, las flores y las ofrendas. Para la primera Barbie, Javier Meabe se inspiró en el huipil, tradicional vestido adornado y lleno de colores, muy típico de la moda mexicana. Su atuendo era negro, llevaba trenzas y un maquillaje brillante y a juego con los colores de su ropa.

“Quiero que los fanáticos puedan verse a sí mismos a través de esta muñeca. Tenía muchas ganas de representar correctamente a mi comunidad. Sé que es una responsabilidad tan grande. Otra cosa es que Barbie siempre ha sido una muñeca que celebra los sueños de las mujeres y también inspira a las niñas y a la gente, así que estoy muy agradecido y honrado de que ahora esté celebrando tradiciones y culturas. Eso significa mucho para tanta gente, que las niñas realmente puedan celebrar su cultura”, agregó el diseñador.

La primera Barbie llevaba vestido negro con flores, maquillaje increíble y mariposas monarca. Ahora luce llena de oro y encajes. (Foto: Mattel)

La nueva Barbie Día de Muertos, de edición limitada, busca conquistar a los coleccionistas y fans de todas las edades y géneros. Está disponible desde el 2 de septiembre en Palacio de Hierro, en México, y desde el 15 de septiembre se puede comprar en tiendas departamentales, autoservicios e e-commerce de todo el mundo. ¿En el Perú? También: vía la web de Ripley AQUÍ.

TAMBIÉN PUEDES LEER