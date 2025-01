¿Qué implica soñar que tu pareja te engaña? Puede ser uno de los sueños más angustiosos que experimentes, especialmente si estás enamorado o enamorada. ¿De qué se trata? Ese en el que presencias a tu pareja siendo infiel.

Aunque a muchas personas tener este tipo de sueños, o mejor dicho pesadillas, les genera ansiedad y pone de mal humor porque piensan que algo malo sucede con el ser amado, lo cierto es que puede tener diversas interpretaciones, dependiendo de cómo se presente.

Contrario a lo que piensan algunos, los sueños son sólo eso: sueños; así que no te rompas la cabeza imaginando cosas que no son y menos busques peleas donde no las hay.

Por tanto, para que no pienses mal de tu pareja y realmente sepas qué está sucediendo o está por ocurrir, te damos a conocer el significado de este sueño.

¿Por qué soñamos con la infidelidad de nuestra pareja?

Lauri Loewenberg, experta e investigadora sobre la función y naturaleza de los sueños, señala que cuando uno se siente inseguro, no recibe el tiempo ni atención o cuidados necesarios de parte de su pareja, tiende a soñar con infidelidades.

Por su parte, un estudio de la Universidad de Maryland concluye en que este tipo de sueños tienen conexión con los problemas de comunicación que puede haber en la relación.

A veces, el hecho de no haber superado una infidelidad de relaciones anteriores, te llevan a desconfiar de tu actual pareja.(Foto: Freepik)

Significados

Habla de tu inseguridad, no la de tu pareja. Así que medita bien cuál es el origen de tus dudas.

Quiere decir que tu vida sentimental tiene una brecha y te hace ver los problemas que puedes tener con la persona que amas.

Si lo soñaste repetidas veces, significa que estás arrastrando hechos de tus relaciones pasadas sobre este tema. Empieza a trabajar la confianza en tu pareja y en ti mismo.

También te indica que hay un tipo de distanciamiento entre ambos y que debes arreglarlo.

Soñar una infidelidad para algunos es una premonición, pero no es así. (Foto: Freepik)

Si en tu sueño ves tú mismo a tu pareja siéndote infiel, es señal de que cosas muy buenas van a pasar, pues entrarán a una etapa de felicidad y se fortalecerá el amor, aunque suene contradictorio.

Si en pleno sueño ves la infidelidad pero te sientes seguro o segura, significa que tienes una confianza plena en tu pareja.

Contrario a lo anterior, si durante el sueño te sentiste triste y angustiado, el significado no es muy positivo, pero no tiene nada que ver con tu pareja, sino de tus propios sentimientos.

¿CUÁLES SON LAS PELEAS MÁS HABITUALES EN LAS PAREJAS?

La educación de los hijos.

La relación con la familia de origen.

El manejo del dinero.

La frecuencia en las relaciones sexuales.

Las tareas de la casa.

El estrés laboral.

Es muy frecuente que en todos estos temas los distintos integrantes de la relación tengan diferentes puntos de vista y que el conflicto surja a partir de la dificultad de ponerse de acuerdo y negociar las distintas posturas.

