Alitas de pollo: aprende a prepararlas en tres sabrosos estilos

Las alitas de pollo son las preferidas de muchos porque se pueden hacer en muchos estilos. José Luis Blondet, chef del restaurante 305 Sur de Barranco, nos enseña a prepararlas en tres formas diferentes.

Orientales

Ingredientes: 3 alitas de pollo partidas por la mitad (6 medias alitas)

1/4 cucharadita de ajonjolí tostado, 1/2 cucharadita de cebolla china picada, 2 cucharadas de reducción de hoisin, 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.



Preparación: Fríe en aceite las alitas por aproximadamente 8 minutos, retíralas, agrégales sal y pimienta. Una vez fritas, ponlas en un recipiente. Haz una reducción de la salsa hoisin, para la que tendrás que mezclar vinagre con azúcar hasta que se forme una miel, luego añade la salsa hoisin, la cebolla china y el ajonjolí tostado. Mezcla y sirve.

Acevichadas

Ingredientes: 3 alitas partidas por la mitad (6 medias alitas), 2 limones, 2 cucharadas de leche evaporada, 1/2 cucharadita de culantro, 1 cucharada de mayonesa, 1 pizca de sal, 1 pizca de pimienta negra y 1/4 de ají limo.



Fríe en aceite las alitas por aproximadamente 8 minutos, retíralas, agrégales sal y pimienta. Una vez fritas, ponlas en un recipiente y agrega el zumo de los limones, mayonesa, leche evaporada. Terminamos con el culantro y ají limo finamente cortados, mezclar y servir.

BBQ

Ingredientes: 3 alitas partidas por la mitad (6 medias alitas), 2 cucharadas de BBQ, 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.



Ingredientes: Fríe en aceite las alitas por aproximadamente 8 minutos, retíralas, agrégales sal y pimienta. Una vez fritas, ponlas en un recipiente, añade la salsa BBQ. Mezcla y sirve.

Para la salsa BBQ necesitas 2 cucharadas de kétchup, 1/2 cucharadita de salsa inglesa, 1 pizca de azúcar, 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta. Mezcla todo y listo.

Dato: El restaurante 305 Sur está ubicado en la calle Felipe Pardo 147, Barranco. Este 17 de noviembre habrá un 'All You Can Eat', donde podrás disfrutar de todas las alitas que quieras.