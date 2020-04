En el Perú y en diversas partes del mundo, ya se ha cumplido un mes desde que se estableció el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, lo que ha obligado a millones de personas a mantener un distanciamiento social y a quedarse en casa.

Parte de nuestra rutina diaria antes de la pandemia, era estar en constante movimiento e ir de un lado a otro. También muchos asistíamos al gimnasio, clases de baile, corríamos en nuestro parque, practicábamos un deporte, etc. Y tal vez, por flojera o porque nos sentimos abrumados por la situación, hemos dejado de movernos y pausado todo tipo de actividad física.

"Es importante que nos demos cuenta de que es un periodo estresante para el cuerpo, así que tenemos que cuidarlo. Ahora mismo es importante que nos mantengamos activos en casa, pues la actividad física influye en cómo manejamos el estrés. El ejercicio nos hace sentir bien, nos ayuda a pensar mejor, tomamos mejores decisiones. Incluir algo de actividad en tu rutina puede ayudar con la productividad y la actividad física también mejora nuestra inmunidad", refiere Dani Johnson, terapista física del Programa de Vida Saludable de la Clínica Mayo, a BBC Mundo.

Asimismo, la OMS recomienda "150 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa por semana, o una combinación de ambos".

Es por ello, que si no sabes cómo puedes mantenerte activo e incorporar la actividad física en tu rutina diaria, a continuación, te presentaremos algunas ideas que te pueden facilitar la vida.

-APROVECHA AL MÁXIMO LAS TAREAS DOMÉSTICAS-

Definitivamente, el trabajo en el hogar es bastante intenso y agotador, por lo que podríamos sentir que no tenemos el tiempo necesario para ejercitarnos. Lo ideal en estos casos, es aprovechar al máximo cada uno de los deberes de la casa, es decir, si estas lavando los platos, puedes elevar los talones y quedarte en puntas de pies o si estás hablando por teléfono puedes realizar sentadillas.

“Vive la vida buscando oportunidades para incluir movimiento. Cada pequeño movimiento cuenta”, señala Johnson.

-EJERCÍTATE CON LOS MUEBLES DE LA CASA-

A veces podemos pensar que, como no contamos con las máquinas necesarias para realizar un determinado ejercicio, preferimos no intentarlo y no nos detenemos a observar qué cosas tenemos a nuestro alrededor.

Por esta razón, los muebles de la casa son una excelente herramienta para poder ejercitarnos.

Por ejemplo, podemos realizar planchas sobre una mesa o mostrador, lo único que hay que hacer es apóyate con las manos y los brazos rectos sobre el borde de la mesa, con el cuerpo recto y las piernas estiradas detrás de ti. Luego baja el tronco, flexionando los codos y manteniéndolos pegados al cuerpo, y después vuelve a empujar hacia arriba.

Otra muy buena idea es la de hacer sentadillas con la pared, solo debes apoyar la espalda en ella y sentarte como lo harías en una silla con las piernas flexionadas en 90°. Debes aguantar la postura unos segundos e inmediatamente sentirás como tus piernas están trabajando.

Puedes realizar una gran variedad de ejercicios con los muebles de la casa.

-USA OBJETOS DE TU CASA COMO PESAS-

Una vez más nos damos cuenta que nuestro hogar es un muy buen espacio para ejercitarnos. Además en esta podemos encontrar una infinidad de elementos de diversos pesos y tamaños, los cuales podrían servirnos, tales como las botellas de agua o de leche, o incluso los envases de detergente.

Por ejemplo, podrías sentarte en el suelo sosteniendo cualquier botella con líquido. Luego inclínate hacia atrás con la espalda recta y siente la tensión en el abdomen. Finalmente, gira el torso e intenta tocar el piso a cada lado con la botella.

No es necesario contar con materiales de ejercicio, podemos emplear botellas, escobas u otros elementos de nuestro hogar para mantenernos activos.

-SUBE Y BAJA ESCALERAS-

Una excelente opción para realizar actividades cardiovasculares podría ser subiendo y bajando escaleras. Puedes caminar, saltar o correr en estas, siempre con sumo cuidado para no lastimarte. Además, puedes realizar flexiones por cada escalón que subas o bajes.

-OTRAS OPCIONES-

También puedes saltar la soga tres o cinco minutos a lo largo del día. En caso no cuentes con una, puedes saltar sin ella o trotar sobre el mismo sitio.

Los expertos también recomiendan juegos activos que impliquen correr o poner música y bailar.

En realidad, no existen excusas para no ejercitarte. Recuerda, tu casa es el lugar perfecto para ponerte en movimiento.

Existen muchas otras opciones para mantenernos en movimiento. Un excelente ejercicio es saltar la soga durante unos minutos.

