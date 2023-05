Una de las etapas del desarrollo humano que conlleva más variaciones desde una perspectiva integral es, sin duda, la adolescencia, la cual representa la transición de la niñez a la edad adulta, pues va desde los 10 hasta los 19 años. Básicamente, tanto las mujeres como los hombres, empiezan a experimentar una serie de cambios intensos y progresivos a nivel físico, cognitivo y psicosocial, además, de ser una etapa fundamental para establecer las bases de una buena salud y, así prevenir problemas a largo plazo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De igual manera, la adolescencia representa una etapa de autoexploración, lo que lleva a los jóvenes a experimentar con su propio cuerpo, generando un mayor deseo sexual. Como explicó Bergica Martínez, ginecóloga obstetra de la Clínica Ricardo Palma, a Bienestar de El Comercio, en esta etapa se empieza a buscar el contacto habitual con el otro sexo y pueden surgir las primeras relaciones sexuales, razón por la cual, es clave brindar una buena educación sexual, con el fin de enseñar y orientar a la juventud de forma oportuna.

¿Por qué es importante acudir al ginecólogo?

Si bien, hombres y mujeres atraviesan por una infinidad de cambios, en el caso de las jóvenes, es esencial que reciban un cuidado médico adicional para abordar esta transición. Por ello, es sustancial acudir al ginecólogo desde la pubertad, con el propósito de fomentar la buena salud mediante pruebas de detección de algún trastorno, así como brindarles el espacio en el que puedan sostener un canal abierto de comunicación para aclarar sus dudas en torno a su propio cuerpo y su sexualidad, señaló Raúl Chumpitaz, ginecólogo del Centro Médico Plaza Lima Sur de la Clínica Ricardo Palma.

Asimismo, como destacó Martínez, aquellas adolescentes que son sexualmente activas, requieren de exámenes adicionales, tales como el tacto vaginal y las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual (ITS), puesto que los trastornos que afectan la salud reproductiva y sexual, si se detectan de manera precoz, en su mayoría tienen mejores pronósticos y un tratamiento más efectivo.

Durante la adolescencia, en la persona se despierta un comportamiento y deseo sexual, por lo que buscan un mayor contacto con el otro sexo.

“Hablar sobre la sexualidad siempre ha sido un tabú en nuestra sociedad; sin embargo, la falta de concientización en la población mundial, ha generado un incremento desmesurado de los casos de las ITS, afectando la calidad de vida para siempre o dado lugar a posibles embarazos no planificados. Por este motivo, es importante que las jovencitas encuentren consejería anticonceptiva, la cual sea impartida por un especialista, quién las ayude a determinar el método más adecuado para ellas, de acuerdo a su estado de salud e historia clínica”, precisó la ginecóloga obstetra.

¿Cómo debe ser la primera cita al ginecólogo?

Aunque no existe una edad específica para acudir por primera vez a donde un ginecólogo, Chumpitaz recalcó que, lo más recomendable es antes de la primera menstruación; no obstante, suele llevarse a cabo después del primer periodo. En este primer contacto entre el médico especialista y la paciente, se desarrollan una serie de preguntas que puede presentar la adolescente, además de conocer el estado actual de la misma, por medio de un examen físico general, en donde se evalúa el peso, la talla, el índice de masa corporal, la presión arterial, se hace una palpación abdominal, etc.

Igualmente, el profesional de la salud tiene como objetivo explicarle a la joven sobre la importancia de conocer su propio cuerpo para que puede identificar de forma inmediata cualquier cambio irregular que podría significar un riesgo. Por su parte, el ginecólogo enfatizó que, únicamente se realiza una evaluación ginecológica completa, si es que la paciente tiene una vida sexual activa o se sospecha de una enfermedad, en caso contrario, solo se hace un examen físico de exploración de los genitales externos, es decir, el especialista revisa la vulva para verificar el correcto desarrollo y también palpa ambas mamas.

¿Qué factores se deben tomar en cuenta antes de una cita con el ginecólogo?

En caso sea la primera vez que acude a un ginecólogo, la paciente debe tener en cuenta los siguientes datos para compartirlos con absoluta transparencia y sinceridad durante la consulta médica: a qué edad tuvo su primera menstruación, cómo son sus períodos, qué siente antes y después de la menstruación, cuándo fue su último día de la regla y cuántos días suele durar el período, indicó Raúl Chumpitaz.

La consulta ginecológica tiene como propósito fomentar la buena salud mediante pruebas de detección de problemas en las adolescentes y ayuda a mantener abiertas las líneas de comunicación en cuanto al cuidado de la salud entre el médico y la paciente.

Por otro lado, el médico refirió que, es conveniente que la joven no asista a consulta durante la menstruación, motivo por el cual, debe acudir después de 4 días de haber culminado su período. Cabe señalar que, si es una persona que mantiene relaciones sexuales, es importante que no tenga intimidad 3 días antes de la consulta, pues estos factores podrían dificultar la realización de determinadas pruebas para la revisión ginecológica.

No cabe duda, que la primera exploración es sumamente importante, ya que permite la confirmación o descarte normal del desarrollo reproductivo, además de facilitar el diagnóstico de patologías, como los trastornos menstruales, ausencia de la regla, dolor menstrual, entre otros. Ciertamente, el chequeo ginecológico es muy necesario en la vida de todas las mujeres, por lo que debe ser una prioridad.

