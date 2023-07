El Síndrome de Guillain-Barré es un proceso neurológico, el cual compromete las raíces nerviosas periféricas y presenta un mecanismo autoinmune, que trae consigo como principal síntoma, una debilidad muscular progresiva y distal. Esta suele iniciar en las extremidades inferiores y puede extenderse hacia la parte superior del cuerpo. Sin duda, esto genera sensaciones anormales en los miembros, hormigueo, dificulta la movilidad e incluso –en casos más severos– puede causar una parálisis en los músculos respiratorios, por lo que se requiere de asistencia respiratoria, explicó Julio Cachay Rodríguez, infectólogo de la Clínica Ricardo Palma a Bienestar de El Comercio.

“Si bien las causas exactas de este síndrome aún no están completamente comprendidas; sin embargo, se suele asociar a una infección viral o bacteriana, ya sea a nivel de las vías respiratorias o gastrointestinales. Asimismo, algunos patógenos están relacionados, incluyendo el virus del Zika o incluso, a raíz del incremento del dengue en el Perú, se ha establecido un posible vínculo entre esta enfermedad y el aumento de casos del Síndrome de Guillain-Barré, pero todavía está por definirse, por lo que es necesario llevar a cabo más investigaciones al respecto”.

¿Cómo se aborda el Síndrome de Guillain-Barré?

Como refirió el especialista, el diagnóstico es clínico, por lo que se realiza una evaluación de los síntomas y una serie de pruebas, como un análisis de sangre y una punción lumbar, con el fin de analizar el líquido cefalorraquídeo, al igual que, se hacen estudios de conducción nerviosa, los cuales permiten observar la actividad eléctrica de los nervios o las raíces periféricas.

Los síntomas más comunes del Síndrome de Guillain-Barré son: debilidad muscular, hormigueo o sensaciones anormales en las extremidades, dificultad para moverse, caminar o realizar actividades cotidianas, parálisis en los músculos respiratorios y dolor muscular.

Por otro lado, el tratamiento está dirigido al proceso autoinmune y recae en dos aspectos fundamentales, en primer lugar, se realiza la administración de inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis para aplacar la respuesta inmunológica; no obstante, como parte de la recuperación, la cual va a depender del grado de compromiso y la evolución del síndrome- leve, moderado o severo- se debe llevar a cabo una terapia de rehabilitación, pues como ha afectado al sistema neuromuscular, es esencial tonificar de forma gradual los músculos, destacó Cachay Rodríguez.

¿Cuáles son los objetivos principales de la terapia de rehabilitación para el Síndrome de Guillain-Barré?

La terapia de rehabilitación tiene como principal objetivo ayudar a los pacientes a recuperar la función y la fuerza muscular, mejorar la movilidad, el equilibrio y la sensibilidad, además de promover la independencia en las actividades diarias, expresó el Mg. Christiam Megue, director del Centro de Terapia Integral de Rehabilitación Neurológica VitaNova.

¿Qué tipos de terapia de rehabilitación se utilizan para tratar el Síndrome de Guillain-Barré?

En primera instancia, como precisó Megue, es importante evaluar al paciente y determinar qué nervios son los que están comprometidos; sin embargo, casi el 70% de la rehabilitación consta de una terapia física, la cual desempeña un papel fundamental, pues se busca trabajar la fuerza muscular, la movilidad y la coordinación, por medio de una serie de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento.

La terapia física tiene como objetivo mejorar la fuerza muscular, la movilidad y la coordinación del paciente, mediante ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, así como técnicas de movilización para facilitar el movimiento de las articulaciones afectadas.

“Por ejemplo, se pueden realizar actividades para mejorar la estabilidad y el control postural, es decir, que todas las estructuras estén activas y se contraigan para mantener una postura al momento de estar parado, sentado y echado. Una vez trabajado eso, se busca que el paciente mejore su desplazamiento hacia adelante, atrás y los lados, seguido de la movilidad. Además, se pueden emplear diversas técnicas, como el magneto, el láser ultrasónico, las ondas de choque, los estiramientos manuales, entre otros. No obstante, en algunos casos, el paciente puede tener una dificultad sensitiva y motriz, por lo que es importante efectuar, una terapia ocupacional para trabajar la sensibilidad, con la finalidad de que la persona nuevamente pueda integrar todas las sensaciones y, por ende, el nervio sienta mejor”.

Igualmente, el Síndrome de Guillain-Barré puede ocasionar problemas en la deglución, motivo por el cual, los pacientes pueden atorarse con los alimentos, lo que aumenta el riesgo de una neumonía por aspiración. En estos casos, la terapia de lenguaje puede ayudar al individuo a recuperar este tipo de funciones a través de una serie de ejercicios para fortalecer los músculos orales y técnicas para mejorar la comunicación y la deglución, indicó el terapeuta.

¿Cómo se evalúa el progreso del paciente durante la terapia de rehabilitación?

Según el profesional del centro VitaNova, el proceso de rehabilitación puede durar entre 3 meses a un año, puesto que depende íntegramente del grado de la lesión y del abordaje de la misma. Por consiguiente, es importante revaluar mensualmente y para ello, se emplean test estandarizados, los cuales permiten medir cuantitativamente el progreso de la persona. Por ejemplo, se usan pruebas funcionales, como el Time Up and Go, que evalúa la movilidad y el equilibrio, y consiste en que el paciente se levante, camine una distancia de 3 metros y regrese, por lo que se toma en cuenta, el tiempo que tarda en completar la tarea y en cuántos intentos la realiza.

Es importante tener en cuenta que, el proceso de rehabilitación puede ser gradual y dependerá de la gravedad del síndrome y de la respuesta individual del paciente; sin embargo, es esencial la constancia y la intensidad para observar buenos resultados.

“Con respecto a la recuperación, en muchos casos sí se logra al 100%, pero en otros no; sin embargo, es importante destacar que, con la terapia lo que se busca es que la persona alcance una independencia funcional, para que- en la medida de lo posible- pueda retomar sus actividades y su vida en general”.

¿Qué debe hacer un paciente que ha completado la terapia de rehabilitación?

Después de cualquier evento neurológico, es sustancial motivar al paciente para que haga cambios en sus hábitos, por ello, como parte del acompañamiento terapéutico y para dar el alta, es crucial brindarle una guía de ejercicios personalizada para que pueda realizar las actividades y así empezar a ser una persona más activa en su día a día, recalcó Megue.

“Ciertamente, para lograr buenos resultados, es fundamental acudir donde un especialista en terapia neurológica, el cual, tras una evaluación previa, pueda diseñar un plan de rehabilitación personalizada, ya que cada paciente es único y presenta necesidades diversas, razón por la cual, debe ser en función de los objetivos a corto, mediano y largo plazo de cada individuo. Adicionalmente, los pacientes tienen que tener muy en cuenta que, tanto la constancia como la intensidad en la terapia son piezas claves para observar verdaderos cambios”.

