David Caro, gerente de Asuntos Corporativos y ESG de Toyota, ve con optimismo el futuro de los autos eléctricos en el Perú. La meta de la empresa japonesa es que al 2030, por cada diez unidades vendidas, dos tengan esta tecnología. En el segundo día de CADE Ejecutivos 2024, conversó de estos temas y otras proyecciones con El Comercio.

¿Cuál es el balance de la compañía?

En este año el mercado se está reduciendo alrededor del 8%. A pesar de esta coyuntura, vamos a mantener una participación superior al 20% en el mercado. Esto está sustentado en los productos que tenemos, a la red de concesionarios y a los productos de cadena de valor.

Si bien este año ha habido una contracción, ¿cuál es la expectativa para el 2025?

Esperamos que el mercado se recupere en comparación a este año, quizás podría llegar cerca a niveles del 2022; aunque todavía no tenemos la seguridad de eso. Nosotros esperamos al menos un crecimiento de 3% del mercado total y dentro de este esperamos mantener nuestra posición de liderazgo.

¿Esto permitirá tener un impulso en el market share de Toyota?

Nosotros siempre vamos a trabajar en mejorar nuestra oferta. Nuestro objetivo per se no es incrementar el market share. Nosotros trabajamos en ofrecer el mejor valor hacia el cliente y que ellos nos recompensen con mayor aceptación de los productos y por ende incrementemos nuestra presencia. Hemos venido creciendo considerablemente año a año, el 2020 teníamos una participación cercana al 18% y ahora estamos por encima del 20%.

¿Qué ha sido importante para lograr ese crecimiento en el market share en estos años?

Consolidar nuestra red de concesionarios, tenemos una de las redes más sólidas a nivel nacional. En segundo lugar, incrementar nuestra oferta en vehículos con necesidades específicas para el mercado peruano, principalmente en SUV.

Hemos introducido distintos modelos que no teníamos hace algunos años como Raize y Yaris Cross, que son dos camionetas que están sosteniendo nuestras ventas y que no teníamos hace un tiempo. Con Yaris Cross hemos logrado otro hito importante: tener una camioneta híbrida que esté alrededor de los US$24.000, que antes no teníamos en Toyota.

Tienen una apuesta importante por lo que son los autos electrificados. ¿Habrá innovaciones para el 2025?

Estamos enfocados en desarrollar nuestro crecimiento en vehículos electrificados. En comparación al año pasado, a la fecha hemos vendido 100% más de vehículos al momento. Es el segmento donde estamos creciendo con mucha mayor velocidad.

Nuestro objetivo para el 2030 es vender como mínimo 8.000 vehículos electrificados al año; es decir, el 20% de nuestras ventas van a ser vehículos electrificados. Dentro de estos vehículos electrificados, principalmente vamos a estar con los vehículos híbridos, debido a que todavía tenemos que desarrollar el tema de infraestructura de carga para las unidades eléctricas, hasta eso, los precios de los vehículos eléctricos se van ajustando.

Actualmente ¿cuál es el porcentaje de vehículos eléctricos que están colocándose en el mercado?

Dentro de la proporción de ventas de Toyota del Perú vamos a terminar con alrededor del 6% de ventas de vehículos electrificados, principalmente híbridos. El mercado total está vendiendo alrededor del 4% de las ventas del total de vehículos electrificados.

Entonces este salto exponencial al 2030 irá acompañado por el lado de una mayor oferta de Toyota, ¿hay otros factores que influirán?

Sí, creemos que para 2030 el mercado va a continuar en crecimiento. Si bien es cierto, van a introducirse más vehículos tanto híbridos, híbridos enchufables como eléctricos, la mayor proporción va a estar en vehículos híbridos. Obviamente, vamos a introducir vehículos eléctricos, vehículos híbridos enchufables. Dentro de estos dos últimos esperamos vender mínimo cada año unas 300 unidades y dependiendo de la demanda de los consumidores vamos a ver el mix.

¿Cuánto puede costar un auto eléctrico, comparando con un auto tradicional y cuánto podría mejorar ese precio, pensando ya al 2030?

En comparación a un vehículo a gasolina, un vehículo híbrido cuesta 2.000 o 3.000 dólares más. Un vehículo eléctrico está costando US$15.000 más en promedio. Creemos que esta diferencia de precio se va a ir reduciendo año a año. Cuando lanzamos el Prius en el 2009 valía US$46.000, US$26 000 más que el Corolla, pero en ese momento el precio por kilovatio hora de la batería estaba en US$15.000. Ahora está en menos de US$500. Este desarrollo de la tecnología va a venir hacia el 2030. Entonces, va a ser por dos lados, uno por el desarrollo tecnológico y la economía en escala, otro también por la oferta que hay de las marcas y esperamos que las personas comiencen a solicitar más este tipo de unidades.

¿Habrá algún momento en el que su costo sea similar al de uno de gasolina?

Va a llegar el momento donde, primero los vehículos van a llegar a un parité con los de operación a gasolina y en algún momento los eléctricos también llegarán al precio de los de operación a gasolina. ¿Cuándo? Depende de muchas cosas, pero creemos que se va a dar en el futuro.

Y ¿cómo ves el desarrollo de estas estaciones de carga que ayudarán al mercado?

En el Perú existen; por ejemplo, más de 4.000 grifos y tenemos más de 300 estaciones de gas natural. Si hablamos de estaciones de carga, todavía tenemos 60 y estas no están estandarizadas. Tenemos carga estándar chino, europeo, americano y japonés. Se está comenzando a desarrollar, hay esfuerzos privados muy interesantes, obviamente, la responsabilidad es de todos: del desarrollo de la electromovilidad, de las marcas para ofrecer más vehículos, de las empresas de energía o de las empresas de estaciones de carga profesional e infraestructura y también desde lo desde las autoridades para ofrecer las condiciones habilitantes como regulaciones o facilidades para inversión entre otros.

¿El próximo año vendrán nuevos modelos o solo los que tienen?

Vamos a tener nuevos modelos y nuevas versiones. Entonces, vamos a tener muchas novedades de cara al siguiente año, no solamente en Toyota, también en Lexus vamos a tener novedades.

Se acaba de inaugurar el megapuerto, de Chancay, ¿reducirá los costos para Toyota?

Estamos analizando nuestras rutas comerciales para importación de vehículos. Lo principal es que se va a reducir el lead time de importación en 10 días. Entonces, vemos una ventaja considerable. Nosotros trabajamos en conjunto con las navieras para que nos den esta oferta y nos den las rutas y sí, nosotros vamos a tratar de aprovechar las ventajas que podamos a partir de Chancay.