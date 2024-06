ESPN EN VIVO, mira el partido entre Francia vs. Países Bajos en directo medirán fuerzas hoy, viernes 21 de junio del 2024 por la jornada 2 del Grupo D de la Eurocopa en el Estadio Red Bull Arena - Leipzig. En España, la transmisión del juego será por RTVE, LA 1 y fuboTV, mientras que en Sudamérica mediante la señal de ESPN y DSports. El inicio del duelo entre ambas selecciones inicia a partir de las 14:00 (hora peruana) y 20:00 (hora española).

¿CUÁNDO JUEGA FRANCIA VS. PAÍSES BAJOS?

El duelo por la fecha 2 del Grupo C de la Eurocopa entre Francia vs. Países Bajos se disputará este viernes 21 de junio del 2024 en el estadio Estadio Red Bull Arena - Leipzig.

¿A QUÉ HORA JUEGA FRANCIA VS. PAÍSES BAJOS?

El partido entre Francia vs. Países Bajos está programado para jugarse a partir de las 14:00 (hora peruana) y 20:00 (hora española)

¿DÓNDE TELEVISAN FRANCIA VS. PAÍSES BAJOS?

El encuentro entre Francia vs. Países Bajos será transmitido por las señales de RTVE y LA 1 para toda España, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de ESPN. En México lo podrás mirar por Blue To Go Video Everywhere y SKY. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.