A sus 24 años, Julián Álvarez ha conquistado todo a nivel de selección y clubes. Sin embargo, a pesar de su exitosa carrera, le quedaba una espina clavada en cuanto a su rol en los equipos, ya que no logró consolidarse como titular en el Manchester City. Por esta razón, decidió buscar nuevos horizontes, eligiendo España como su próximo destino. Según informa el Diario Olé, su nuevo equipo será el Atlético de Madrid.

En una operación que marcará un récord para los ‘Citizens’, el Atlético de Madrid pagará 80 millones de euros por Julián Álvarez, en un contrato de cinco años con opción a una extensión de uno adicional. Esta negociación, que se prolongó más de lo previsto, llevará a la ‘Araña’ a unirse a la institución ‘colchonera’. Álvarez será el fichaje estrella del Atlético en su intento por competir en LaLiga contra el Real Madrid y el Barcelona, así como por volver a alcanzar las instancias finales de la Champions League.

La transferencia del atacante español Samu Omorodión al Chelsea por 45 millones de euros será el factor clave que permitirá al Atlético de Madrid contar con el capital necesario para ofertar por Julián Álvarez. El delantero argentino, recientemente coronado campeón de la Copa América, buscaba tener un mayor protagonismo y demostrar su valía como artillero en Europa, algo que le prometieron en Madrid.

Por otro lado, en Inglaterra se sienten satisfechos con la venta de Álvarez. A principios de 2022, el Manchester City pagó 20 millones de euros a River Plate por el delantero, y ahora han logrado cuadruplicar esa cifra con su venta al Atlético de Madrid. Sin duda, se trata del mejor negocio en la historia de la institución.

Cruce de declaraciones

Durante las últimas semanas, se produjo un intercambio de declaraciones entre Julián Álvarez y Pep Guardiola. El delantero expresó a la prensa de su país su descontento por no haber estado presente en partidos importantes de la temporada con el Manchester City. “En algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta. Al final, no te gusta quedarte afuera; querés ayudar”, afirmó Álvarez.

La respuesta del entrenador no se hizo esperar, siendo contundente y explicando que Julián jugó bastante durante la última campaña con los ‘Citizens’. “¿Julián Álvarez? Leí que va a pensar sobre su futuro. Bien, que lo piense, entonces nos informará qué quiere hacer. Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. Así que, por eso, que lo piense. Y, cuando lo piense, nos informará”, replicó Guardiola.

Todo volvió a la calma días después cuando el mismo Guardiola indicó que tras finalizar la participación de Argentina en París 2024, torneo que jugó Julián, esperaría al ex River Plate para darle la bienvenida y empezar a trabajar juntos. “No tengo novedades. Sigue siendo jugador nuestro”, respondió en una parte de la conferencia. Y agregó: “Estoy seguro de que cuando vuelva lo abrazaré, lo felicitaré por la Copa América, por los Juegos Olímpicos y empezaremos a trabajar juntos”.

