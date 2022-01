Conforme a los criterios de Saber más

Lionel Messi y Neymar cerraron el 2021 ratificando un arranque de temporada muy parecido. Ambas estrellas no están rindiendo como se esperaba. Es más, los dos iniciaron este año superando algunos problemas. El argentino con COVID-19 y el brasileño recuperándose de una lesión. Sin embargo, la gran diferencia son los gestos de profesionalismo que muestra cada uno.

Comparemos. Lionel Messi y Neymar tuvieron una mitad de temporada muy irregular . El argentino no ha rendido como se esperaba en la Ligue 1. La ‘Pulga’ solo tiene 1 gol en 11 partidos jugados. Es su peor arranque de liga. Sin embargo, pasa todo lo contrario en la Champions League donde concretó 5 tantos en 5 encuentros disputados.

El caso de Neymar sí es un poco más grave. En la Ligue 1 jugó 10 veces y anotó en 3 ocasiones. En Champions League su número es preocupante porque registra 4 partidos disputados y no pudo marcar.

VIDEO RECOMENDADO

En lo que va de la temporada, tanto a Lionel Messi como Neymar las lesiones les ha jugado en contra. Lo que viene llamando la atención es el proceso de recuperación de ambos futbolistas.

El 30 de noviembre, Neymar sufrió un esguince de tobillo. Esa lesión es la cuarta que tiene en esta temporada. El brasileño ha usado este tiempo no solo para recuperarse, también para salir a divertirse como si estuviese en tiempo de vacaciones.

Neymar es duda para medirse a Real Madrid en febrero. (Foto: AFP)

Esos excesos en plena lesión y con sus compañeros trabajando, han causado el malestar de la prensa en Francia y de los hinchas del PSG. Las actitudes de Neymar no van de la mano con lo que hace dentro del campo de juego.

Hay un dato no menor que llama mucho la atención: desde el 2017, año de su fichaje por el PSG a cambio de 222 millones de euros, se perdió el 47% de partidos del conjunto parisino. En las cinco temporadas lleva 130 encuentros de 245 posibles.

“Respirar hondo, antes de ver sus actuaciones en los últimos meses, las cuales: harán llorar a los más sensibles”, publicaba L’Équipe en octubre pasado cuando hacía un balande del rendimiento de Neymar.





Recientemente, Jerome Rothe, exfutbolsita del PSG fue más allá. “Envejece, gana kilos sin parar, no tiene la forma de vida adecuada. Cómo podemos aceptar eso de un jugador, que todavía no ha jugado el 50% de los partidos desde el inicio de la temporada”, declaró. El exjugador criticó que Neymar lleve una vida de excesos porque está por cumplir 30 años y el cuerpo no se recupera de la misma forma.

El mismo brasileño dio muestras de que no la está pasando bien en octubre pasado. “Creo que Qatar 2022 será mi último Mundial, porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol”, dijo.

-MESSI, UN CASO DISTINTO-

Desde que está en el PSG, Lionel Messi padeció de 3 lesiones (golpe, problemas de rodilla y positivo a la COVID-19). Estas dejaron a la ‘Pulga’ fuera de las canchas por 24 días, quedando fuera de 6 partidos.

Lionel Messi ha demostrado una actitud distinta a la de Neymar. Las veces que estuvo lesionado, no se expuso ante la prensa. Sin embargo, en sus vacaciones sí acudió a una fiesta -permitidas por el Gobierno de Rosario- por el cumpleaños de su sobrino donde no respetó los protocolos sanitarios, como el uso de mascarillas y distancia.

Lionel Messi retornó a París tras superar al coronavirus en Argentina. (Foto: AFP)

Por ejemplo, no pudo viajar a París porque dio positivo al coronavirus. Ni bien conoció que dio negativo, el pasado martes, agarró el primer vuelo a París. Luego de pasar algunos exámenes médicos, Lionel Messi comenzó a entrenar. Eso sí, este jueves realizó trabajos diferenciados.

Messi quiere estar presente para el partido de este domingo entre el PSG vs. Lyon. Sin embargo, el cuerpo técnico evaluará cómo está la Pulga. No van a arriesgarlo, pero les gusta que tenga siempre esa predisposición de no perderse ningún encuentro.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO