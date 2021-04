Real Madrid y Liverpool protagonizarán un vibrante encuentro este martes 6 de abril por la ida de los cuartos de final de la Champions League en el estadio Di Stefano. Sin embargo, Zinedine Zidane deberá armar su once titular con la ausencia de Sergio Ramos por lesión y sorprender a los ‘Reed’s’ para quedarse con la victoria.

Durante la semana se confirmó la baja de Ramos tras disputar los encuentros con su selección española por el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022. Ante esta sensible baja, Zidane estaría evaluando la posibilidad de alinear con cuatro defensas que serían Nacho y Varane, formando pareja de centrales, y Mendy y Militao en los extremos.

Pero este no sería el único dolor de cabeza del técnico merengue, pues su medio campo tampoco estaría definido. Asensio y Vinicius no vienen demostrando una regular campaña para formar parte del once inicial en la Champions League y su competencia en esa zona son Marcelo e Isco. Ante Liverpool, Zidane optará por cortar el balón desde el campo rival para evitar complicaciones en su última línea, que para este encuentro sería uno de sus puntos débiles.

Zinedine Zidane tiene bien estudiado al Liverpool y de apostar por un 4-3-3, la pareja de volantes podrá replegarse y convertir la defensa merengue en un 4-5-1 o un 4-4-2 que tendrá como objetivo principal presión la salida de balón de los ‘Red’s’.

Estrategia merengue

Liverpool llega con la baja de Virgil Van Dijk que lleva ya varios meses lesionado, y le hace mucha falta al técnico Jurgen Kloop. Sus posibles reemplazantes para este encuentro no cuentan con la experiencia necesaria en la Champions League: Kabak, Phillips y Fabinho, un punto bastante importante que lo tendrá en consideración Zinedine Zidane.

Karim Benzema y Vinicius, de tener minutos, son la opción de gol más importante para el Real Madrid. Sin embargo, una de las características de los merengues, los centros laterales, podría ser el as bajo la manda de Zidane este martes en el Di Stefano.

