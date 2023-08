Que Nixon Perea, entrenador interino hasta ayer al borde de las 10 de la noche, haya decidido salir a jugar de local con el esquema que usó (3-4-2-1), en el contexto en el que se encontraba el equipo, fue una falta de respeto para la institución. Los íntimos, apretados en la tabla (suman 12 puntos en siete partidos), urgían ganar -y así lo hicieron, cierto- pero también necesitaban convencer a sus hinchas y a su nuevo técnico. Y convencerse a ellos mismos, recuperar la memoria, saberse una vez más que son los campeones del Apertura. Hoy, en Matute, no solo basta sumar de a tres. Guillermo Salas lo sabe muy bien.

La terrible noche empezó con la lesión de Carlos Zambrano. Y continuó con el concierto de pases errados, imprecisiones cerca al arco rival y confusión para defender. El claro ejemplo de lo último: Perea decidió reemplazar a Zambrano, un central en posición de stopper, por un Gino Peruzzi, un lateral que por obvias razones subía en los ataques y dejaba la zona derecha totalmente descubierta. Josepmir Ballón tenía que cubrir ese espacio y dejaba a Jairo Concha solo en el medio. El resultado: UTC atacando a su antojo aunque sin poder anotar.

Alianza Lima no sufría una racha de cuatro partido o más sin ganar desde 2020, cuando acumuló seis encuentros sin conocer la victoria.

El gol de Bryan Reyna, al empezar el segundo tiempo (48′), salvó el horrible partido. Aunque eso no logró que Alianza mejore en juego, sí hizo que el entrenador colombiano recapacite -un poco tarde- y mande al campo a Ricardo Lagos para formar una línea de cuatro defensas. En defensa no volvieron a sufrir como en la primera mitad, aunque en ataque volvieron a ser el equipo predecible de la última fecha. Un aspecto que deberá trabajar Mauricio Larriera y que seguramente anotó en el cuaderno de apuntes que no dejó de utilizar mientras miraba el encuentro.

Los íntimos suman 12 puntos en el Clausura y se ubican en el cuarto puesto a dos de los líderes Universitario, Melgar y Cristal ; aunque con un partido más. Este domingo, la ‘U’ visitará al ‘Dominó’, mientras que los rimenses harán lo propio frente a un ADT que si gana sumará 15 unidades. Pero más allá de lo que pueda pasar en el cierre de la jornada, este es el UnoxUno de Deporte Total del triunfo de los blanquiazules sobre UTC.

Reyna fue la figura; Cueva, chispazos

“Lo necesitamos para pelear el tricampeonato”, fue el argumento de Alianza Lima para no dejar partir a Bryan Reyna hacia Brasil. Gremio ofertaba 1.4 millones de dólares, pero en Matute optaron por lo deportivo antes que lo económico. Y el extremo, más allá de la molestia por su truncado pase, demostró por qué no lo dejaron ir: fue el más desequilibrante en ataque con su velocidad. Suma cuatro goles en el año, todos marcados en el Alejandro Villanueva.

Empezó jugando en una posición rara para él, una especie de lateral-volante en el invento de Perea. Pero no tuvo problemas en llegar hasta el área rival y generar peligro. Aunque, como le ha pasado a lo largo del año, le falta decidir mejor en el pase final.

Reyna se asoció bien con Christian Cueva. Se buscaban, se entendían, aunque esa asociación era esporádica. Alianza no jugó bien y ‘Aladino’ lo sintió. Eso sí, creó chances de gol, dio cuatro pases clave. Asistió a Bryan en una jugada que acabó con el balón chocando en el palo, luego hizo lo mismo con Pablo Sabbag.

El problema de Cueva -y el de Reyna- es sostener ese nivel que muestran por ratos, hacer jugar a Alianza, algo que también le pasa a Jairo Concha. El ‘10′ es el hombre orquesta en un ataque numeroso, con los dos antes mencionados, con Costa, Aldair y el propio Sabbag. Seis hombres en ataque, desordenados, necesitan de alguien que tenga la capacidad y tranquilidad para distribuir el balón. Concha lo fue por momentos, y por otros fue parte del caos.

Christian Cueva vs. UTC 61’ minutos jugados 26 pases precisos (86.7%) 4 pases clave 4 balones en largo acertados 2 duelos ganados 1 gran ocasión de peligro creada 1 centro acertado

Una zaga que no dio seguridad

El planteamiento era insostenible. Sufrido para los tres centrales -y luego dos centrales y un lateral- y para el propio Josepmir Ballón. Pablo Miguez y Santiago García sufrieron más de la cuenta el partido por una simple razón: de los seis atacantes, solo Concha era el que hacía el retroceso. Los demás brillaban por su ausencia. El riesgo de querer ser ofensivo sin tomar ciertos recaudos.

Miguez batalló como de costumbre. Conociendo sus limitaciones, sabiéndose más lento que los atacantes rivales, pero con los dientes apretados y el ojo fruncido, logró ganar cuatro de siete duelos. Por su parte, Santiago García jugó quizá su peor partido. Casi siempre llegaba tarde a las jugadas, no pudo anticiparse y con el balón en los pies nunca fue salida limpia.

Peruzzi con su ingreso apagó varios incendios. Recibía los gritos de Nixon Perea por dejar su zona y sumarse al ataque, pero se esforzó para frenar a Gaspar Gentile, un extremo a pie cambiado con mucha habilidad y poco gol. Cuando entró Lagos y la defensa pasó a ser línea de cuatro, todo mejoró, incluso el rendimiento de los laterales.

Ángelo Campos tuvo trabajo extra, como le ha pasado a Alianza durante el año. Con un equipo desorganizado, UTC llegó muchas veces y exigió al portero que volvió a ser una de las figuras del equipo.

Los peores

El bajo nivel de Gabriel Costa es preocupante. El punto más bajo del equipo íntimo. Apenas tuvo un 68% de efectividad en sus pases, según datos de SofaScore. Ganó un duelo de cinco. Y lo que no miden las estadísticas son las nulas ganas de correr detrás de un balón: El uruguayo-peruano se mostró apático, sin ritmo y desperdiciaba los ataques.

En este grupo también están Pablo Sabbag y Aldair Rodríguez. El ‘9′ asistió a Bryan Reyna, pero no hizo nada más. Luchó contra los defensores rivales pero casi nunca ganó. Y cuando salió del área, no logró asociarse con sus compañeros.

Rodríguez, por su parte, intentó apoyar en la marca pero en ataque -su trabajo- quedó en deuda: incluso falló un increíble gol casi debajo del arco. Las ganas se aplauden en el momento, pero no bastan para el balance final.

Jhoao Velásquez 18 años Debutó en Alianza Lima. Nieto de José Velásquez, ingresó a los 83' por Aldair Rodríguez. Estuvo poco tiempo en el campo.

Jesús Castillo también entró en el segundo tiempo y logró darle equiibrio al medio campo íntimo. Mauricio Arrasco también lo hizo.