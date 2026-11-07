Roberto Mosquera lamentó el empate ante ADT, respaldó el rendimiento de sus jugadores y destacó el liderazgo de Hernán Barcos. (FOTO: Sporting Cristal).
Roberto Mosquera lamentó el empate ante ADT, respaldó el rendimiento de sus jugadores y destacó el liderazgo de Hernán Barcos. (FOTO: Sporting Cristal).
Por Redacción EC

Roberto Mosquera lamentó el empate 1-1 de Sporting Cristal ante ADT y cuestionó el error defensivo que impidió conseguir una victoria.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?