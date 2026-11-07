Roberto Mosquera lamentó el empate 1-1 de Sporting Cristal ante ADT y cuestionó el error defensivo que impidió conseguir una victoria.

“Estoy triste por el desenlace. Creo que hicimos un partido para ganarlo. En el último minuto cometimos una falta donde no había peligro y nos ajusticiaron. Hubo una distancia muy clara entre lo que hicimos nosotros para ganar el partido. Tuvimos todos los méritos, pero estas cosas suceden en el fútbol”, indicó.

El entrenador celeste valoró el desempeño de sus futbolistas, aunque reconoció la frustración por dejar escapar dos puntos. “Estamos con dolor. Creo que hicimos un partido que merecíamos ganar. Estoy orgulloso de los jugadores, por todo lo que corrimos y cómo metimos. Terminar así causa dolor”.

Mosquera señaló que el plantel debe concentrarse en su siguiente presentación y buscar el triunfo sin depender de otros resultados. “Nosotros tenemos que ganar el próximo partido, al margen de lo que suceda en otros encuentros. Hasta ahora estábamos haciendo una labor impecable, pero así es el fútbol y es para personas que tienen carácter”.

El estratega también recordó las dificultades que encontró cuando asumió la dirección técnica y destacó el crecimiento colectivo conseguido durante su gestión.

“Tomamos al club en un lugar incómodo y hemos sabido pasar por momentos duros. Con la experiencia que uno tiene, fuimos moldeando al equipo y eso nos ha mantenido expectantes hasta el momento”.

Finalmente, resaltó la influencia de Hernán Barcos en el equipo, tanto por su aporte futbolístico como por su liderazgo dentro del vestuario.

“Tal vez pudimos terminar algunas pelotas mejor adelante, pero, al margen de eso, merecimos ganar de mejor manera. Hernán Barcos es motivo de orgullo para nosotros. No solo tiene una edad importante, está acá porque está produciendo y su liderazgo ha sido importante para estar acá”, finalizó.