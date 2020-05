#PlayAtHome es el hashtag que los deportistas están usando para que sus actividades no se vean disminuidas, aunque en algunas disciplinas ya han dado pasos más allá de eso y están disputando torneos virtuales.

RAQUETA LIMPIA

El pasado jueves finalizó el Mutua Madrid Open Virtual Pro. El Masters de Madrid debía disputarse en la capital española la próxima semana, pero ante la imposibilidad de hacerlo por las medidas de aislamiento por el coronavirus, se ideo esta certamen a jugarse desde casa.

Fueron 32 tenistas profesionales, 16 de cada género, los que se enfrentaron en el torneo. Con presencia de Rafael Nadal, Andy Murray, Dominic Thiem, Denis Shapovalov, entre otros en los varones y Pliskova, Angelique Kerber, Bouchard, Azarenka, Wozniacki y demás en las damas, se ha realizado con éxito este certamen.

Los partidos se realizan con el juego Tennis World de PS4 y fueron transmitidos en vivo por el Facebook de por las cuenta de Play Station de España. El evento, además, sirvió para recaudar dinero para los tenistas de menor ránking que se han visto perjudicados por la cuarentena del coronavirus.

El formato del torneo fue por grupos, cuatro de cuatro jugadores cada uno. El sorteo se realizó con la ayuda de supervisores del ATP y WTA, quienes se encargaron de sacar las bolillas. Rafael Nadal quedó ubicado en el que llamaron ‘El grupo de la Muerte’, junto a Benoit Paire, Denis Shapovalov y Andy Murray, y lo sufrió ya que no pudo clasificar a cuartos porque solo ganó uno de sus tres partidos. Solo avanzaron los dos primeros, el escocés Murray y en francés Paire

Los grupos femeninos

G1: Fiona Ferro, Belinda Bencic, Karolina Pliskova, Carla Suárez

G2: Sorana Cirstea, Johanna Konta, Elina Svitolina, Victoria Azarenka

G3: Caroline Wozniacki, Bianca Andreescu, Madison Keys, Kristina Mladenovic

G4: Kiki Bertens, Donna Vekic, Angelique Kerber, Eugenie Bouchard

Cuartos Semis Final Ferro 7-6 Bekic

Cirstea 7-6 Andreescu

Wozniacki 6-0 Konta

Bertens 6-4 Bencic Ferro 6-3 Cirstea

Bertens 7-5 Wozniacki Bertens 6-1 Ferro

“Es interesante ver cómo todas juegan como si jugaran en la vida real”, asegura Cirstea, quien este miércoles avanzó a semifinales tras superar a Andreescu. “Estoy en semis, por primera vez”, bromeaba la rumana.

Los grupos masculinos

G1: Andy Murray, Benoit Paire, Rafael Nadal, Denis Shapovalov

G2: Diego Schwartzman, David Ferrer, John Isner, Dominic Thiem,

G3: Stefanos Tsisispas, Fabio Fognini, Kei Nishikori , Frances Tiafoe

G4: David Goffin, Alexander Zverev, Lucas Pouille, Karen Khachanov





Cuartos Semis Final Murray 6-1 Zverev

Tsitsipas 6-2 Ferrer

Schwartzman 6-3 Fognini

Ferrer 6-0 Paire Murray 6-0 Schwartman

Goffin 7-0 Tsitsipas Murray 7-6 Goffin

LECLERC ADELANTE

Los simuladores de la Fórmula 1 dejaron de ser de entrenamiento para ser la actividad principal de los pilotos. Tanto que debido a que no se pudo ni siquiera inaugurar la temporada, ahora se está disputando el torneo de forma virtual para entretenimiento de sus seguidores bajo la etiqueta #RaceForTheWorld.

Con la presencia de seis pilotos de la F1, se han disputado ya tres fechas de este campeonato y el piloto de Ferrari Charles Leclerc se ha impuesto en dos de ellas. El joven de 22 años se ha impuesto en el GP de Australia del inicios de abril y en el de China el pasado 20 de abril. El chino Guanyu Zhou de Renault se impuso en la primera jornada en el GP de Bahréin.

Lo curioso es que el monegasco aprendió a jugar el videojuego apenas el mes pasado, cuando se estableció la idea de disputarlo.

“Estamos realmente encantados de poder dar algo de luz con este F1 Esports Virtual GP en estos tiempos impredecibles, y esperamos entretener a los aficionados que echan en falta acción real. Es un gran momento para destacar los beneficios de los eSports y las increíbles habilidades que demuestran”, señaló Julian Tan, jefe de Iniciativas de Negocio Digital de la F1.

Compiten también Carlos Sainz, Lando Norris, Alex Albon, George Rusell, Antonio Giovinazzi y Nicholas Latifi, mientras que también han dicho presente el portero del Real Madrid Tibaut Courtois, el delantero de Lazio Ciro Immobile y el golfista Ian Poulter.

Estas carreras son como las reales, con prácticas, clasificación durante 18 minutos y la carrera principal, aunque esta cuenta solo con 28 vueltas. Este domingo debe disputarse el GP de Países Bajos.

PUESTO GP de Bahréin GP de Australia GP de China 1° Guanyu Zhou (Renault) Charles Leclerc (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) 2° Stoffel Vandoorne (Mercedes) Christian Lundgaard (Renault - F2) Alex Albon (Red Bull) 3° Philipp Eng (Red Bull) George Russell (Williams) Guanyu Zhou (Renault) * Solo Compitieron Lafiti (Williams), Lando Norris (McLaren) y los ex F1 Hulkenberg, Vandoorne y Esteban Gutiérrez * Alexander Albon (Red Bull), George Russell (Williams), Lando Norris (McLren), Nicholas Lafiti (Williams) y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), así como el ex campeón Jenson Button. * Se unió el español Carlos Sainz





Esta competición virtual también es parte de una campaña para recaudar fondos que son destinados para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se sabe que el pasado fin de semana recaudaron cerca de 80 mil dólares en seis cibercarreras que incluyeron también partidas de Fórmula 2, Fórmula 3 y Fórmula E.

FÚTBOL TOTAL

El fútbol también estuvo de este lado del deporte, el virtual, y en especial en España. La Liga organizó un minitorneo a fines de marzo con representantes de algunos equipos y fue el Real Madrid el que levantó el trofeo gracias a la actuación de Marco Asencio en el FIFA20.

En la final, el jugador español venció 4-2 al Leganés de Aitor Ruibai. En el camino del joven futbolista dejó al Granada (2-0 / José Antonio Martínez) en octavos. Al Villarreal (5-1 / Morlanes) en cuartos. Al Eibar (7-0 / Expósito) en la semifinal para llegar a la definición.

Fueron un total de 18 partidos en los cuales no participó el Barcelona. Sergi Roberto se inscribió en este certamen, pero al ser avalado por la Liga, el cuadro catalán no le permitió actuar para no entrar en conflicto con Konami, uno de sus sponsors y editor de PES, uno de los ‘rivales’ de FIFA20.

El camino del campeón: ¡este es el cuadro final de #LaLigaSantanderChallenge! 🔝



🙏 Todavía puedes seguir donando para ayudar en la lucha contra el COVID-19: https://t.co/TZUdr10dNd#QuédateEnCasa#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/dTMB1rEnCz — LaLiga (@LaLiga) March 22, 2020

Más allá de los resultados, lo importante también fue los 142 mil euros que recaudo el certamen al ser transmitido por la plataforma Twitch. Este dinero fue destinado a Unicef para su lucha contra el coronavirus.

HOHBERG DOMINÓ

En el caso peruano, la Federación Peruana de Fútbol organizó un torneo FIFA2020 para promover el aislamiento social. El certamen enfrentó a futbolista profesionales y aficionados del juego en dupla.

El título fue para Alejandro Hohberg, quien participó junto a Enzo Paredes (Elegpt97), quienes en la final superaron a Yordy Reyna y Daniel González (Danito146) con un resultado de 2-1.

¡Tenemos ganador! 🙌



El team comandado por Elegpt71 y Alejandro Hohberg se proclamó ganador del torneo #YOMEQUEDOENCASAFPF de @EASPORTSFIFA. 🎮⚽



¡Muchas felicidades y gracias a todos los participantes! 👏#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/HkmY4Tdgqq — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) April 9, 2020

En total participaron 512 jugadores que empezaron en una fase de clasificación por grupos que luego de llegar a la fase 3 podrían compartir con los cuatro futbolistas de la selección nacional que participaron: Hohberg, Reyna,Marcos López y Alexander Callens.

