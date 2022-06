Con celular en la mano, Agustín Lozano ingresó a la Videna cerca del mediodía y luego salió al encuentro del técnico argentino para una reunión de un par de horas. No hubo grandes conclusiones, tampoco las habrá pronto. Lo que se viene discutiendo es lo que cree cada uno que hay que hacer en la reestructuración del fútbol peruano y basado en eso encontrar las concordancias para planear la forma de trabajo del técnico.

En principio, predisposición para quedarse existe de parte de Ricardo Gareca y el optimismo de la continuidad del estratega crece en la Videna. Ya habíamos informado antes que su comando técnico también está dispuesto a continuar con el trabajo. Incluso, Néstor Bonillo habría participado también en el encuentro entre el dirigente y el entrenador.

El plan de la FPF apunta por ese lado: “Que el comando técnico tenga una participación más activa dentro de la federación”, según nos comentan fuentes de la Videna. Es decir, que no solo vigile lo que es la selección mayor, sino que también se encargue de velar por que las demás categorías encaren el mismo proceso futbolístico, para que cuando les toque subir el peldaño, el salto no sea tan brusco y se pueda aprovechar más el material humano que se tiene.

Se vienen horas decisivas para conocer el futuro de Ricardo Gareca. Por ahora, todo se maneja bajo siete llaves en la Videna. ¿Seguirá el ‘Tigre’ como técnico de la Selección peruana? Veremos qué pasa.



Que haya una sincronización de todas las selecciones para que exista el vínculo que se pueda aprovechar. “Es muy importante que los jugadores cumplan el proceso de pasar por la Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Cuando yo estaba en la selección, conversaba mucho con Gareca. Me preguntaba sobre un jugador determinado y si había tenido el proceso adecuado”, le decía al respecto hace unas semanas a El Comercio Juan José Oré, formador de menores en el fútbol peruano con experiencia en la Videna.

Del tema contractual de Gareca todavía no se ha hablado directamente, pero se sabe que podría haber ajustes en ciertos gastos que se ha tenido con el comando técnico, ya que la actualidad económica no es la misma al no haber clasificado al Mundial.

Ya ha quedado claro que es necesario reestructurar el fútbol peruano, y que haya una sincronización del trabajo a nivel de selecciones es un primer paso para fortalecer esa parte.

El otro, ya lo dimos a conocer, es crear las distintas comisiones dentro de la FPF que darán cuenta de los males de la estructura local para buscar soluciones.

También está pautada la renovación del director deportivo, Juan Carlos Oblitas, pero es algo que se definirá tras lograr el acuerdo con Ricardo Gareca. Hoy toda la atención está puesta en concretar el trabajo del comando técnico y luego se verán los puntos que lo rodean.

Los plazos resultan cortos. Ya la selección debe empezar las Eliminatorias en marzo próximo, la Sub 20 debe jugar el Sudamericano a inicios de año que clasifica al Mundial de Indonesia y a los Panamericanos de Santiago –y según propias palabras del técnico Gustavo Roverano, hoy no están en condiciones de competir–, la Sub 17 tiene un Mundial en el horizonte –somos organizadores en el 2023–, mientras que los clubes deben pensar en cambiar la historia en los torneos internacionales.

Pero ese es un trabajo más a largo plazo. Lo concreto hoy es que la selección mayor debe pensar en atender el proceso hacia las Eliminatorias 2026, en cómo sacar provecho del tiempo que tiene al no haber clasificado al Mundial de Qatar.

Habrá nuevas reuniones con Gareca –muchas–, pero aún no se sabe cuándo será el próximo encuentro. Lo cierto es que hay mucho por hacer y se debe pensar desde ya.