Durante su participación, comentó que la exportación peruana es una de las principales muestras del desarrollo económico y social del país y, actualmente, nuestras agroexportaciones representan casi la mitad de las exportaciones no tradicionales de bienes, aproximadamente un sexto del total de envíos del Perú al mundo.

“El potencial es enorme y aún podemos mejorar este panorama, diversificando aún más nuestra oferta agroexportable. En el 2023, las agroexportaciones peruanas superaron los US$ 10 mil millones, impulsadas, entre otras cosas, por las frutas y hortalizas frescas en los mercados internacionales”, dijo Garay.

Solo en el caso de las agroexportaciones, en el 2023 China importó productos de nuestra agricultura por un valor de US$ 419 millones, alrededor del 4% de las exportaciones agrarias totales en un año, con preferencia por las frutas peruanas , explicó Garay, donde destaca el arándano, la uva de mesa y la palta peruana.

“Podemos seguir creciendo y marcando una tendencia en el mundo y China se convierte en un socio fundamental para este crecimiento. Me he sentido bastante sorprendido de la configuración de la provincia de Hubei, muy similar a la nuestra, con mucha minería y bastante agriculutra. Hoy ya hemos encontrado no el país, sino la provincia que puede ser un excelente modelo para poder adoptar en el Perú”, expresó Garay,

Hubei en el corazón de China

Pero, ¿por qué Hubei? Esta provincia está situada en el corazón de China y tiene una población de 61 millones de habitantes. Es la séptima provincia más grande por tamaño de PBI y una de las de más rápido crecimiento en China.

Asimismo, su PBI representa 2,5 veces el PBI peruano. En el 2023 Hubei registró US$ 792 mil millones en exportaciones e importaciones de bienes. El volumen total fue de US$ 92 mil millones, incrementándose un 5,8% respecto del año anterior y siendo 1,5 veces el comercio internacional peruano. Además, es una región minera y agrícola, una estructura que se asemeja a la economía peruana.

El presidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT, por siglas en ingles), Hu Zhonghai, coincidió en que el comercio colateral entre ambos países ha crecido en los últimos años, siendo China nuestro mayor socio comercial y la mayor fuente de importaciones peruanas. Sin embargo, Perú es el segundo destino para China y su cuarto socio comercial. Así, contó, Hubei y Perú han mantenido una buena cooperación en áreas como el comercio de importación y exportación y el desarrollo minero, afirmó Hu Zhonghai.

El representante de Hubei destacó que la provincia se dedica a la agricultura en un 70%. “Es una llanura de 1.160 kilómetros. Es el almacén de víveres de China y tenemos productos de algodón, aceite. Pero, además, es una gran provincia de industria, con rubros muy completos”, explicó.

Según Hu Zhonghai, la fotométrica es una de las cinco industrias más avanzadas y se encuentran construyendo una base industrial con equipo de almacenamiento. La segunda industria es la energía nueva y los vehículos que la usan. La ventaja de Hubei es que esta región promueve la economización e inteligencia con el fin de desarrollar la energía con una marca propia, Dongfeng -empresa China que fabrica buses, camiones, automóviles y recambios-.

La tercera industria es la salud, que incluye biotécnica, medicina, equipos, medicina tradicional China, servicios de salud y todo el sistema integral de salud e higiene. La cuarta industria son los equipos de alta gama, dijo, lo que incluye la fabricación inteligencia, producción de barcos de energía limpia, aviones, entre otros.

“No tenemos capacidad para producir productos, sino capacidad de producir los equipos que generan los productos”, añadió.

Finalmente, la quinta industria es el sistema de satélite. “Ahí sustituimos el GPS de Estados Unidos y hemos desarrollado nuestro propio satélite. El equipo de desarrollo se ubica en Wuhan. Estamos profundizando el desarrollo de este ámbito. Estas cinco industrias son las ventajas de esta provincia”, dijo.

¿En qué aspectos pueden cooperar Hubei y Perú? La inversión de infraestructura podría elevar el nivel de desarrollo económico. Asimismo, la red de comunicación, todo en un marco de sustentabilidad y con el fin de promover el desarrollo verde, dijo Hu Zhonghai.

Otro aspecto es el rubro minero, en el que ya han venido colaborando por muchos años, además de apoyar en la cadena de suministro. Asimismo, sostuvo que el Perú es una de las economías más importantes de Latinoamérica.

“Nos gustaría apoyar en el aspecto de las actividades tecnológicas de la minería verde, en la tecnología de la minería, la optimización, la reducción de los efectos negativos para promover un desarrollo sostenible de la minería”, añadió.

En seguridad alimentaria, sobre todo en los productos agrícolas y la tecnología agrícola, estiman una cooperación en cuanto a la digitalización.

Mancomunidad

En el Perú, Ayacucho, Apurímac, Junín, Ica, Cusco y Huancavelica, regiones con grandes brechas en infraestructura, salud y educación, se han unido y formado la Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA). Estas seis regiones cuentan con las empresas más importantes en minería y producción agrícola , comentó Jesús Quispe, director de la MRDLA.

Desde la mancomunidad, están trabajando con una perspectiva a largo plazo para cumplir su primer hito en el 2030, que es ser un territorio articulado y competitivo.

“Tenemos una garantía a largo plazo de ser un modelo de integración en el país y estamos seguros de que vamos a promover el desarrollo tan ansiado, como lo tiene China”, dijo Quispe.

Asimismo, agregó que han estado ya dos veces en China, en el 2016 en el Congreso de Minería, mostrando la oferta en producción de minerales y en el 2019, en el evento de la Ruta de la Seda, también llevando proyectos.

“Empresas chinas están en nuestras regiones, en áreas de salud, educación, tecnología. Queremos afianzar esa relación importante entre China y Perú, especialmente en las regiones con mucho potencial para poder desarrollarnos juntos. Tenemos interés en conocer y compartir parte de esa experiencia y tecnología que nos han mostrado y, de nuestra parte, mostrar el potencial dormido que, con nuestra agenda al 2050, esperamos presentar en un mundo globalizado y competitivo”, puntualizó.