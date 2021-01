Conforme a los criterios de Saber más

Aunque el año que dejamos atrás fue duro para todos los sectores, a nivel de consumo masivo fue atípico. A raíz de la pandemia y el confinamiento, el consumo dentro del hogar registró picos de crecimiento en el orden del 7% al 9%, sobre todo en las canastas de alimentos y cuidado del hogar, según cuenta Leslie Huamán, directora de cuentas de Kantar división Worldpanel.

Pero si bien las canastas de alimentos y cuidado del hogar alentaron estos resultados desde que inició la crisis sanitaria, fue distinta la historia en cuanto a las bebidas no alcohólicas. Una canasta que sufrió durante el año, producto de una suma de factores.

Limitaciones como la inamovilidad, el desabastecimiento por horarios restringidos, el impacto de la pandemia en las bodegas–su principal canal– y una reducción de la demanda fuera de casa, representaron las principales barreras para esta industria, muy golpeada durante marzo y abril, sostiene María Luisa Málaga, directora ejecutiva de la Asociación de bebidas y refrescos sin alcohol del Perú (Abresa).

Un embate que significó una caída del 14,8% en la venta de bebidas durante el primer semestre del 2020, frente al año previo. Y aunque todas las categorías decrecieron, fueron las gaseosas y los jugos aquellas que mejor se empezaron a recuperar desde junio, agrega.

Thiago Coelho, gerente general de Coca-Cola Perú (ahora vicepresidente de la compañía para Perú y Ecuador), lo confirma. “Las ventas de Frugos Fresh [que ha duplicado sus ventas frente al 2019] están creciendo en transacciones y volumen”, asegura.

Por el lado de la consultora Nielsen, sin embargo, estiman que la caída de las bebidas no alcohólicas ha sido un poco mayor: -21,4%, frente al 2019, hasta el mes de setiembre.

Infografía: Luis Huaitan.

No obstante, Huamán, de Kantar, apunta que desde octubre se ha empezado a ver una ligera mejoría. “No compensará la caída del año, pero marca una recuperación a mediano plazo”, explica la especialista.

Yacole Condor, director comercial de Nielsen Perú, subraya que ninguna categoría ha crecido, pero sí se marca una cierta recuperación.

LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Una situación similar vivieron las bebidas alcohólicas, que no solo sufrieron por las barreras que también aquejaron a las no alcohólicas. Sintieron, además, el fuerte impacto de la ausencia del canal on premise (venta en bares, discotecas, eventos) durante varios meses. Y aún permanece así.

En particular la cerveza (cuya producción fue paralizada hasta inicios de junio), por lo que, posterior a julio recién se empezó a observar una recuperación de las bebidas alcohólicas, comenta Condor. Es más, cuenta que mientras no se podían producir más cervezas, las bebidas espirituosas fueron ganando más relevancia en el segundo trimestre.

“Esto permitió dar salida a productos como whisky, ron, vodka”, anota.

El especialista señala, inclusive, que esto generó que nuevos consumidores o consumidores de cervezas entraran a probar esas categorías y las prefieran.

CAMPAÑA DE VERANO Y EL 2021

Para el 2021, las proyecciones de la canasta de bebidas no alcohólicas se deben tomar con pinzas, indican desde Abresa. “Se esperaría una recuperación de 9,9% para el 2021, pero es una cifra que tomamos con cautela porque sabemos lo dinámico que es nuestro país y porque viene un período electoral”, sostiene Málaga.

San Jorge entrará a competir también en el mercado de aguas. A medirse frente a marcas como San Luis, Cielo, etc.(Foto: GEC)

En esa línea, desde Nielsen anotan que la campaña de verano también va a ser muy cauta porque dependerá de cómo evolucione la pandemia. El verano se mueve mucho por la playa, pero si las restricciones siguen como están– a causa de las medidas necesarias para tratar de reducir el avance del COVID-19 y una posible segunda ola–, esto no será muy fuerte, agrega Condor.

¿Se volverá a tener los niveles de venta prepandemia? Para Kantar, la recuperación de las bebidas no alcohólicas tomaría más allá de la campaña de verano. Quizás a mediados de junio, estima.

En tanto, desde Coca-Cola, Coelho indica que la compañía prevé que el sector de bebidas retornará a sus niveles de venta preCOVID-19 en el primer semestre del 2021 y que la campaña de verano será positiva, sobre todo para formatos personales en aguas, gaseosas y jugos, un empaque que se empieza a recuperar.

Las gaseosas han sido algunas de las categorías de la canasta de bebidas que más rápido se está recuperando. (Foto: Freepik)

No obstante, las consultoras especializadas en consumo explican que por cómo va la pandemia tendrán que concentrarse también en los formatos grandes, familiares, hacia donde migró buena parte del consumo desde hace casi 10 meses.

Por el lado de las bebidas alcohólicas, Condor estima que en esta campaña de verano habrá menor venta: no tener el canal on premise (bares, discotecas, eventos) será lo que más afectará.

Aunque aún hay cierta incertidumbre, lo cierto es que entre las novedades de este 2021, Coca-Cola afianzará su ingreso al mercado de bebidas alcohólicas con el hard seltzer Topo Chico y asegura que continuará invirtiendo en innovar empaques, formatos y sabores. Así como en promociones y en su apuesta por el e-commerce.

Asimismo, la campaña de verano será decisiva para saber si San Jorge–tradicionalmente en galletas y panificación– finalmente entrará a competir de manera permanente en la categoría de aguas embotelladas, con una propuesta de precio distinta. Hoy han empezado a hacerlo como un piloto.

DATOS

Peso del sector

Entre el 2014 al 2019, la industria de bebidas no alcohólicas invirtió S/2.855 millones. Hasta el 2019, el sector aportaba el 2,5% del PBI y generaba 128 mil empleos.

Cifras 2020

De acuerdo a Abresa, la canasta de bebidas tendrá una caida de 9,9% el 2020, frente al anterior. Para Nielsen, la cifra sería de doble dígito.

TE PUEDE INTERESAR