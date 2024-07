El tipo de cambio inició la semana cerrando este martes en S/ 3,729, a la baja respecto al último cierre registrado el 25 de julio que fue de S/ 3,75, según el Banco Central de Reserva del Perú. Es decir, el sol se apreció un 3% en julio, según estimaron desde Scotiabank.

Mario Guerrero, subgerente de Economía Monetaria de Scotiabank, explicó que este cierre en especial se debe a un comportamiento regional de las monedas de América Latina. Cuando uno hace un análisis de cuáles son los determinantes del tipo de cambio, en los últimos dos años, las monedas de América Latina explican casi un 90% de la dirección del sol peruano, agregó.

“Esto se debe a que los principales operadores son inversionistas extranjeros y ellos toman decisiones de manera regional. En esta misma dirección vemos al peso mexicano, al peso chileno, al real brasilero y al peso colombiano”, anotó.

La apreciación del 3% que hubo en julio es también una corrección, dijo Guerrero, pues en junio hubo una depreciación importante que estuvo vinculada a una mayor demanda de dólares para pago de dividendos de empresas transnacionales, mientras que buena parte del descenso que estamos viendo este mes, se explicó por ventas y retiros de fondos privados de pensiones, explicó.

Además, julio es un mes donde hay mayor demanda estacional de soles por el pago de gratificaciones y se ve que el tipo de cambio tiene un descenso moderado.

Desde Scotiabank, esperan que el tipo de cambio cierre el año ubicándose alrededor de S/ 3,75, con un rango de volatilidad entre S/ 3,70 y S/ 3,80.

Matías Maciel, cofounder de Rextie, afirmó que, hasta el momento, el discurso de la presidenta Dina Boluarte el fin de semana no ha tenido mucho impacto en el tipo de cambio. Sin embargo, los niveles del precio del dólar en el país se deben a que aún se percibe cierta incertidumbre política.

“No es porque no sepamos qué vaya a suceder, sino porque hay mucho tira y afloja entre el gobierno y el Congreso. No llegamos a tener una sensación de estabilidad que pueda generar confianza de manera más directa”, afirmó.

En tanto, por el lado externo, Maciel estimó que la situación de suspenso de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos en cuanto al momento en el que decidirá que iniciará su reducción de tasas también influye en el tipo de cambio en el país.

Para el cierre del año, desde Rextie ven factores que ayudarían a que el tipo de cambio se encuentre hacia la baja. “Si bien el discurso que tuvimos este fin de semana presentó algunas luces de alerta relacionados con el comportamiento a futuro del déficit fiscal, se han anunciado impactos, mayores inversiones, mayor gasto”, dijo.

Según Maciel, los porcentajes de ejecución de los presupuestos históricamente dejan bastante que desear pues se termina ejecutando un porcentaje mucho menor del que se anuncia. Si bien se dieron indicios de inversiones desde el Estado, incremento en gastos en remuneración, pensiones, no hay un dato concreto, pero hay una intención de gastar más, explicó.

“Esta luz amarilla puede llegar a ser un problema, todavía no lo sabemos. La realidad es que, por el otro lado, tenemos cuestiones más estructurales que juegan bastante a favor de un escenario donde el tipo de cambio tenga cierta presión hacia la baja (...) Con la información que tenemos a hoy, todo indicaría que el escenario es hacia la baja, manteniéndolo a nivel de S/ 3,65 y S/ 3,75”, agregó.

Alberto Arispe, gerente de Kallpa SAB, coincidió en que el mensaje presidencial no ha tenido un impacto en los mercados. “Si el ruido político sigue como en los últimos seis meses, el tipo de cambio estará determinado por la expectativa que existe en el mundo sobre la disminución de tasas de interés en Estados Unidos”, dijo.

En el último Informe sobre el Comportamiento del Valor del Dólar en Perú - julio 2024, Gianina Villavicencio, gerente de Intermediación de Divisas de Renta4 SAB coincidió en la tendencia volátil que tuvo durante julio la moneda estadounidense y anotó entre los factores internos las intervenciones del BCR, la oferta y demanda corporativa y la política monetaria interna.

Asimismo, entre los factores externos, las expectativas sobre la política de la FED, los datos económicos de Estados Unidos y el comportamiento de los commodities. Desde Renta4, esperan que, de cara al futuro, el comportamiento del dólar siga volátil influenciado específicamente por las decisiones de la FED en el recorte de sus tasas, la política monetaria del BCR y el contexto económico global.

Bolsa de Valores de Lima

El índice general de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró este martes a la baja en -1,06%, con todos sus indicadores en negativo, salvo consumo, industrial y construcción.

Pese a los anuncios positivos sobre inversión minera que se incluyeron en el discurso presidencial, el índice más bajo al cierre ha sido el de minería, con -2,71%.

Guerrero detalló que este martes se ha visto un comportamiento volátil en las bolsas en su conjunto y en toda la región han tenido un comportamiento negativo particular, que obedece a factores regionales.

“El caso particular en minería puede estar inducido porque la última semana hemos visto una corrección más marcada del precio del cobre que incluso había estado en niveles de US$ 4,5 por libra y, en los últimos días, alcanzó los US$ 4 por libra, recogiendo el sentimiento negativo respecto de la recuperación de la economía china y de los estímulos que está dando el gobierno para poder impulsarla. El mercado no cree que sean suficientes”, explicó Guerrero.

Es así que es probable que el comportamiento sea temporal pues, si uno ve el performance de la bolsa peruana en el último año, este es bastante favorable, según el representante de Scotiabank, pues registra rentabilidades superiores al 20% y, en el índice general, está casi en 26% y en el selectivo en 22%, agregó.

“Son rentabilidades muy superiores, incluso a la de nuestros vecinos y comparables a los rendimientos que se ven en la Bolsa Americana”, afirmó.

En tanto Maciel, explicó que los mercados de valores como el de Perú son muy reducidos y no hace falta mucho volumen para mover un precio. “Que haya cerrado hacia la baja empresas mineras, cuando a partir del discurso del fin de semana todos hemos entendido que es un sector al que se le va a dar posibilidad de crecer o impulsarlo, puede haber sido tranquilamente una recomposición de cartera de alguna AFP, de alguna inversión institucional, dado que el mercado no cuenta con liquidez suficiente como para ser una medida de la situación económica o de algún sector en particular”, afirmó.