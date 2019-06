BCR: Inversión pública ha afectado el crecimiento de la economía

Hace unos días, el Banco Central de Reserva (BCR) dio a conocer que la inversión pública cayó 10,9% en el primer trimestre del año, explicada por menores gastos en obras viales y de infraestructura del gobierno nacional y de los gobiernos locales.

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) además, la inversión pública de mayo cayó 31% en comparación a similar mes del 2018, llegando solo a S/1.861 millones.

Al respecto, Julio Velarde, presidente del BCR, sostuvo -durante el Encuentro Económico Región Cajamarca- que la inversión pública viene contrayéndose desde hace cinco años, lo que ha tenido un efecto sobre el crecimiento de la actividad económica.

"Desde el 2014, la inversión pública se ha venido contrayendo y eso ha afectado el crecimiento[...] La idea de que usemos el Fondo de Estabilización Fiscal para que la inversión pública siga creciendo y la economía no se resintiera, no se aplicó del todo y gran parte de la inversión pública incluso fue a algunos proyectos que no eran socialmente los más rentables", agregó el presidente del BCR.