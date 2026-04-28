El precio del dólar para este martes 28 de abril es de S/3,51 con un alza de 0,22% respecto al día anterior, reportó Bloomberg.
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Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.
De acuerdo con información del Banco Central de Reserva (BCR), el dólar cerró en S/3,5070, retrocediendo 10 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4885.
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Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada la moneda estuvo presionado al alza principalmente por demanda de corporativos locales y mercado off-shore, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4950 y máximo de S/3,5220.
Además, en el mercado se negociaron US$222.6 millones a un precio promedio de S/3,5135. Asimismo, el BCR colocó Swaps cambiarios venta por S/1.500 millones a tres meses.
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