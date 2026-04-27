Resumen

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La moneda cerró 10 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4885. Foto: AFP / Archivo
La moneda cerró 10 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4885. Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

De acuerdo con información del Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar para hoy cerró en S/3,5070, retrocediendo 10 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4885.

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