De acuerdo con información del Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar para hoy cerró en S/3,5070, retrocediendo 10 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4885.

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Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar estuvo presionado al alza principalmente por demanda de corporativos locales y mercado off-shore, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4950 y máximo de S/3,5220.

Además, en el mercado se negociaron US$222.6 millones a un precio promedio de S/3,5135. Asimismo, el BCR colocó Swaps cambiarios venta por S/1.500 Millones a TRES meses

A nivel global el dólar estadounidense retrocede unos puntos luego de que Irán ofreciera a Estados Unidos poner fin a las hostilidades y reabrir el Estrecho de Ormuz, posponiendo las negociaciones nucleares para una etapa posterior, según una información de la web estadounidense Axios. Mientras que el DXY cotizó en 98.315 (-0,05%).