Este lunes, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Continental, reconocimiento otorgado por su trayectoria y contribución en el desarrollo económico del país.

Durante la ceremonia, Velarde recordó que la labor del Banco Central es la estabilidad de precios, agregando que el país tiene el periodo más largo de inflación baja en la región y en más de 170 años en el Perú.

“Tenemos el periodo más largo de inflación más baja en toda América Latina, y el periodo más largo de inflación baja desde 1850. Son más de 170 años en los que tenemos el periodo más largo de inflación baja y se logró con un equipo meritocrático”, expresó.

Indicó también que el Banco Central no ha aceptado presiones para la toma de decisiones o para el cumplimiento de su labor.

“El Banco Central no ha aceptado ningún tipo de presión, sea político o sea empresarial, para el caso de nombramientos o toma de decisiones de algún tipo y eso ha permitido que pueda cumplir su función”, dijo.

Por otra parte, Velarde señaló que el reconocimiento y la imagen que ha ganado el BCR en estos años ocurre en un periodo de inestabilidad, donde el país ha tenido 10 presidentes, 39 presidentes del Consejo de Ministros y 31 ministros de Economía.

“Qué país puede tener políticas de largo plazo sostenidas con cambios continuos de ministros, viceministros y directores. [...] No es de sorprender que nuestro crecimiento haya sido bastante más bajo”, expresó.

Es así que Velarde recordó que se tienen los precios de exportación más altos desde 1951, pero que no ha ocurrido el boom de la construcción como sucedió en aquella década, debido a la inestabilidad que afronta el país.

La Universidad Continental otorga el título como Doctor Honoris Causa al presidente del BCR, Julio Velarde. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec) / Mario Zapata N.

Asimismo, señaló que en el boom anterior de precios de exportación, entre 2005 y 2012, se tuvo un nivel menor de precios al que registra el país actualmente, pero la inversión privada creció a una tasa superior al 20% y el país registraba superávits fiscales por su control del gasto corriente en el sector público.

“En este momento deberíamos tener superávit con los precios, pero tenemos déficit y el gasto público no ha crecido en inversión, sino en gasto corriente, permanente, que no tiene un impacto sobre la actividad económica”, acotó.

La ceremonia también contó con la presencia de Fernando Barrios, presidente de la Universidad Continental, y Christina Saksanian, rectora de la casa de estudios.

Barrios resaltó que se reconoce la trayectoria profesional sobresaliente de Velarde, quien se ha desempeñado como presidente de la entidad monetaria por más de dos décadas, lo que ha sido clave para el país.

“En tiempos en que las instituciones enfrentan desafíos de legitimidad, su trayectoria [de Velarde] simboliza valores que resultan indispensables para el desarrollo del país: la seriedad con la toma de decisiones, el profesionalismo basado en el conocimiento, la defensa de la continuidad de las políticas públicas responsables, la honestidad en el ejercicio de la función pública y una entrega constante al servicio del país”, expresó.