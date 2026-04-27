Resumen

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La Universidad Continental otorga el título como Doctor Honoris Causa al presidente del BCR, Julio Velarde. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
La Universidad Continental otorga el título como Doctor Honoris Causa al presidente del BCR, Julio Velarde. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

Este lunes, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Continental, reconocimiento otorgado por su trayectoria y contribución en el desarrollo económico del país.