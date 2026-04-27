El sector construcción creció 8,9% en febrero último con relación al mismo mes del año pasado, principalmente por mayores obras privadas. De este modo, en lo que va del año el sector acumuló una expansión de 12,3%, indicó el Banco Central de Reserva (BCR).

Cabe recordar que, en el último Reporte de Inflación de marzo, se elevó la proyección de crecimiento del sector construcción para este año, de 2,5% a 6,0% , por el dinamismo que muestra el sector desde el año pasado.

Por su parte, el consumo interno de cemento se incrementó 11,5% en febrero debido a los mayores despachos de Unacem, por las mayores ventas de cemento a granel. Asimismo, aumentaron los despachos de Yura en el sur del país, y de Pacasmayo en el norte.

En cuanto al avance de obras públicas, este aumentó 1,5% por la mayor inversión de los gobiernos regionales y locales puesto que la inversión del gobierno nacional se moderó.

Según tipo de obras, aumentó principalmente la inversión en proyectos de infraestructura vial y servicios básicos, mientras que disminuyó la inversión en obras de prevención de riesgos y en edificios no residenciales.