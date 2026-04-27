Resumen

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El consumo interno de cemento se incrementó 11,5% en febrero debido a los mayores despachos de Unacem. Foto: Andina.
El consumo interno de cemento se incrementó 11,5% en febrero debido a los mayores despachos de Unacem. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El sector construcción creció 8,9% en febrero último con relación al mismo mes del año pasado, principalmente por mayores obras privadas. De este modo, en lo que va del año el sector acumuló una expansión de 12,3%, indicó el Banco Central de Reserva (BCR).

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