El Banco Central de Reserva (BCR) señaló que, en los últimos cinco años, a febrero de 2026, el crecimiento promedio anual de las exportaciones no tradicionales fue 9,1%.

Este desempeño superó lo conseguido por las principales economías latinoamericanas; entre ellas, Colombia (8,8%), México (8,4%), Brasil (5,7%) y Chile (3,8%).

El BCR indicó que estas cifras evidencian una ganancia relativa en competitividad exportadora del país.

Asimismo, remarcaron que este resultado fue impulsado por el mayor dinamismo de los envíos agropecuarios, en particular de frutas.

“El resultado observado fue impulsado fundamentalmente por el mayor dinamismo de los envíos agropecuarios, en particular frutas, así como de los sectores textil, químico y siderometalúrgico”, finalizó el BCR.