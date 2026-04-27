Resumen

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Este resultado fue impulsado por el mayor dinamismo de los envíos agropecuarios, en particular de frutas. Foto: GEC.
Este resultado fue impulsado por el mayor dinamismo de los envíos agropecuarios, en particular de frutas. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) señaló que, en los últimos cinco años, a febrero de 2026, el crecimiento promedio anual de las exportaciones no tradicionales fue 9,1%.

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