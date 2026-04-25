El empleo formal a nivel nacional registró un crecimiento interanual de 4,2% en febrero del 2026, con lo que acumuló veintiún meses consecutivos de expansión, según informó el Banco Central de Reserva (BCR). Este resultado implicó la creación de 246 mil puestos de trabajo formales en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el ámbito privado, el empleo formal aumentó 5,8% interanual en febrero. De acuerdo con la información de planilla electrónica, este desempeño estuvo explicado principalmente por la mayor generación de puestos en los sectores agropecuario, servicios y comercio, que incorporaron 82 mil, 80 mil y 47 mil empleos, respectivamente.

A nivel desagregado, el sector agropecuario registró un incremento de 16,9% interanual, mientras que minería creció 10,9% y construcción 5,4%. En tanto, comercio avanzó 6,3% y servicios 3,8%. Por su parte, manufactura mostró un aumento de 1,7%, mientras que pesca y electricidad no registraron variaciones significativas.

En paralelo, la masa salarial formal —que mide el total de ingresos percibidos por los trabajadores— aumentó 5,2% en términos reales en febrero frente al mismo mes del 2025. Este crecimiento se sustentó principalmente en el desempeño de los sectores servicios y comercio.

En el sector privado, la masa salarial creció 5,1% interanual en términos reales durante febrero, con lo que también acumuló veintiún meses consecutivos de mejora.

El BCR precisó que la masa salarial se calcula a partir de la multiplicación del ingreso promedio por el número total de puestos de trabajo formales.