Resumen

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El empleo formal a nivel nacional registró un crecimiento interanual de 4,2% en febrero del 2026, con lo que acumuló veintiún meses consecutivos de expansión, según informó el Banco Central de Reserva (BCR). Este resultado implicó la creación de 246 mil puestos de trabajo formales en comparación con el mismo mes del año anterior.

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