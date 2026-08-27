La inversión privada aceleró nuevamente su crecimiento en el segundo trimestre de 2026, a un ritmo de 17,6% interanual. (Fuente: Andina)
La inversión privada aceleró nuevamente su crecimiento en el segundo trimestre de 2026, a un ritmo de 17,6% interanual. (Fuente: Andina)
Por Redacción EC

La demanda interna creció 5,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, informó el Banco Central de Reserva (BCR). La expansión del trimestre se debió al crecimiento del gasto privado en 5,9%, particularmente de la inversión privada. También contribuyó, aunque en menor medida, el incremento del consumo público.

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