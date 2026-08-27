La demanda interna creció 5,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, informó el Banco Central de Reserva (BCR). La expansión del trimestre se debió al crecimiento del gasto privado en 5,9%, particularmente de la inversión privada. También contribuyó, aunque en menor medida, el incremento del consumo público.

El consumo privado creció 3,7% en el trimestre, sustentado principalmente en el dinamismo del mercado laboral, donde destaca la expansión del empleo en los sectores servicios, comercio y agropecuario. Mientras que la resiliencia del poder adquisitivo de los hogares, sumada a una menor morosidad de créditos y el acceso a canales de pago digitales, contribuyó a una evolución favorable del consumo.

La inversión privada aceleró nuevamente su crecimiento en el segundo trimestre de 2026, a un ritmo de 17,6% interanual, explicado por las condiciones financieras flexibles, reflejadas en menores tasas de interés activas y una expansión del crédito a empresas.

Mientras que las importaciones de bienes de capital continuaron creciendo a dos dígitos. Las expectativas de la economía a 3 y 12 meses se recuperaron y cerraron el trimestre en el tramo optimista, reflejo de una renovada confianza empresarial.

El gasto público creció 2,3% interanual en el segundo trimestre de 2026, debido principalmente al aumento del consumo público, contrarrestado parcialmente por el retroceso de la inversión pública.