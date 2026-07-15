El especialista añadió que, al cierre de la sesión, el tipo de cambio volvió a ubicarse en los niveles mínimos de las últimas tres semanas, manteniendo un rango de venta entre S/3,395 y S/3,398. (Foto: USI)
El especialista añadió que, al cierre de la sesión, el tipo de cambio volvió a ubicarse en los niveles mínimos de las últimas tres semanas, manteniendo un rango de venta entre S/3,395 y S/3,398. (Foto: USI)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,384, registrando una caída de 0,27% frente al cierre previo. El movimiento estuvo influenciado por el retroceso del índice dólar (DXY), que cayó por segunda sesión consecutiva y volvió a ubicarse alrededor de los 100.0 puntos.

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