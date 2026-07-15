El precio del dólar cerró la sesión en S/3,384, registrando una caída de 0,27% frente al cierre previo. El movimiento estuvo influenciado por el retroceso del índice dólar (DXY), que cayó por segunda sesión consecutiva y volvió a ubicarse alrededor de los 100.0 puntos.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el PBI se desaceleró a 1,8% en mayo, frente al 3,73% del mes previo. “El Fenómeno de El Niño provocó un desplome del 73,1% en el sector pesca, lo que a su vez arrastró a la manufactura (-10,7%)”, señaló.

Agregó que la tasa de desempleo cayó a 4,9% en el último trimestre a junio, lo que representa la salida de 68.500 personas de la desocupación. Asimismo, indicó que el Banco Central de Reserva (BCR) intervino mediante subastas de swap compra para absorber el exceso de oferta en el mercado, además de realizar compras por US$184 millones en el mercado spot.

En el ámbito internacional, Huayta señaló que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, afirmó que la Reserva Federal no dudará en volver a subir las tasas de interés si persisten las presiones sobre la inflación básica. Asimismo, indicó que las tensiones geopolíticas volvieron a cobrar protagonismo tras la promesa de Donald Trump de incrementar las ofensivas sobre Irán en el estrecho de Ormuz, mientras el WTI (USOIL) cotiza en US$79.07 (-0.64%).

El especialista añadió que, al cierre de la sesión, el tipo de cambio volvió a ubicarse en los niveles mínimos de las últimas tres semanas, manteniendo un rango de venta entre S/3,395 y S/3,398.

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Por otro lado, Allisson Pérez, trader de divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda por intervención del BCR que dejó vencer S/75 millones de Swaps Cambiario Venta y compró US$184 millones a un precio promedio de S/3,3844. En ese sentido, el tipo de cambio operó en el rango de S/3,3800 a S/3,3890, con un volumen negociado de US$487 millones a un precio promedio de S/3.3.3849.

Asimismo, el dólar experimentó un retroceso generalizado frente a las principales divisas debido a un dato de inflación al consumidor en EE.UU. más moderado de lo esperado, lo que redujo momentáneamente la presión sobre la Reserva Federal para subir los tipos de interés. A pesar de esta caída, el dólar mantiene un sólido respaldo de mediano plazo gracias a las advertencias restrictivas de los funcionarios de la Fed y a su condición de refugio ante los conflictos geopolíticos en Oriente Próximo.