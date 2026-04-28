Horóscopo de HOY, martes 28 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una serie de trabas será el desafío que superará a fuerza de carácter y talento. Amor: el clima de armonía será alterado por una confusión que pronto se aclarará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la comunicación mejorará y el entorno responderá con mayor cooperación. Amor: alguien le dejará de lado pero se avecina una increíble sorpresa por nueva relación.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará una interesante propuesta pero cierta condición será opaca. Amor: los entrometidos de siempre querrán alterar la paz de la pareja pero no podrán.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: sus argumentos para un proyecto serán los mejores y el entorno lo destacará. Amor: alguien quedará impactado por su encanto y buscará una excusa para acercarse.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: los compromisos se sumarán pero con tenacidad, cumplirá con todo y a tiempo. Amor: sus pequeñas atenciones atraerán a alguien especial y la distancia se disolverá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: comprobará que si deja de lado la obstinación, las cosas se estabilizan. Amor: su pareja no podrá responder a sus pedidos; tendrá que ver las cosas tal como son.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: descubrirá errores que pasaron inadvertidos y eso le generará elogios. Amor: su tendencia romántica atraerá a la persona soñada y una relación comenzará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: revisará cierta información y el negocio o proyecto crecerá. Amor: no se trata de aguantar en la pareja sino de actuar con sinceridad y todo mejorará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: le pedirán ayuda pero no le gusta la gente dudosa que lo solicita. Amor: un evento feliz reforzará la relación y apartará a personas que causan confusión.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: los problemas se resolverán cuando asuma un fuerte control. Amor: las habladurías podrían dañar los valores que sostienen la relación pero las vencerán.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirá un viaje de negocios que dejará excelente posibilidad para crecer. Amor: necesitará que las palabras sobren, los gestos sean sutiles y habrá dulces vivencias.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: enfrentará una situación delicada con entereza y las trabas se superarán. Amor: las preocupaciones volarán en la pareja y disfrutará de un presente agradable.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXITOSA EN LA PROFESIÓN QUE ELIJA. EL TRABAJO ES ALGO SERIO EN SU VIDA.