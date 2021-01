Conforme a los criterios de Saber más

Mientras que otros países de la región ya empezaron su plan de vacunación contra el COVID-19, en Perú la incertidumbre en torno a ello solo aumenta junto con las cifras de contagios, lo que nos obliga a seguir cuidando, sobre todo, a los grupos de riesgo, a mantener la distancia social y cierto confinamiento.

Esto conlleva a que muchas personas, especialmente los jóvenes, estén evaluando, en mayor medida, la posibilidad de dejar sus viviendas familiares a fin de preservar la salud de los mayores de la casa e independizarse.

En relación a ello, Properati -portal digital de compra y alquiler de inmuebles de Latinoamérica­- realizó un reciente análisis sobre las alternativas inmobiliarias (oferta y demanda) de departamentos entre 30 m² y 60 m² en Lima Metropolitana, formato ideal para dar este primer paso y el preferido por el segmento joven. Este revela que los distritos que concentran la mayor oferta de viviendas con estas características para la venta son Surquillo, con el 14% del total de anuncios, seguido de San Miguel (13%), Cercado de Lima (9%), Barranco, Pueblo Libre y Lince con el 7% cada uno.

Mientras que si se trata de alquilar, la oferta la lidera Miraflores con el 19%, Barranco (11%), San Isidro (9%), Surquillo, San Miguel y Santiago de Surco, los tres con 7% en promedio, entre los principales, destaca Carlos Vourakis, director comercial de Properati Perú.

DEMANDA

No obstante, la demanda durante el 2020 de estos departamentos de formatos pequeños fue mayor en Barranco y Lince, pese a que el precio de alquiler y venta por m2 en estas zonas no es el más bajo. Esta tuvo un crecimiento, tanto en la compra como en alquiler, de 133% y 125%, respectivamente. “Parte de su atractivo se debe a la tranquilidad de las zonas y a sus áreas verdes”, considera.

Otros distritos que concitaron el interés de las búsquedas fueron San Martín de Porres, con un incremento del 93%, Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho con 84% en promedio. Pueblo Libre también destacó aunque con un aumento en la demanda más lejano a los ya mencionados, de 18%.

PRECIOS DE VENTA Y ALQUILER

El ticket promedio del m2 de este tipo de departamentos varía según zona, en Lima top, evidentemente, están los departamentos más caros (US$ 2.104 el m2). Barranco, Miraflores y San Isidro están a la cabeza con US$ 2.727, US$ 2.372 y US$ 2.294 el m2, respectivamente.

En tanto, en Lima moderna el m2 fluctúa los US$ 1.725, destacando Magdalena del Mar con US$1.893 el m2 y Jesús María (US$ 1.707). Mientras que Lima Este, con Ate, tiene un ticket de US$ 1.210.

Respecto al alquiler el comportamiento es similar, ya que Lima top está en la punta con un alquiler mensual promedio de US$ 590 (US$ 726 en San Isidro); en Lima Moderna fluctúa los US$ 511, en Lima centro es de US$ 441 y Lima este (Ate) de US$ 362.

Vourakis recuerda que, según cifras del censo nacional del 2017, en los distritos de Ate, Cercado de Lima y Breña vive una mayor proporción de personas entre 18 y 34 años (31% del total de su población). Contrariamente a lo que ocurre en Barranco, Miraflores y San Isidro, donde hay menos residentes jóvenes.